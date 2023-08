No solo belleza en una foto: Actriz de ‘Rebelde’ confiesa lo que padeció para lograrla

La actriz Estefanía Villarreal dejó a todos impactados con el cambio radical de su cuerpo, pues cuando interpretó a Celina Ferrer, en la famosa novela juvenil ‘Rebelde’, tenía algunos kilos de más, que fueron los protagonista durante su participación en el programa, ya que su personaje no estaba conforme con su cuerpo y era víctima de acoso escolar, por lo que deseaba ser delgada como su amiga Mía Colucci (Anahí Puente).

Pues ya han pasado 17 años desde que se transmitió el último capítulo y “Celina” logró su cometido: ahora luce una esbelta figura con la que impactó a sus seguidores y detractores. Siempre luchó contra el sobrepeso, pero ya es cuestión del pasado. En el 2021 confesó que llevaba una vida mucho más sana, que le había permitido bajar casi 70 kilos, y el amor propio y la salud eran su mayor motivación.

Este domingo 13 de agosto posteó unas fotos en las que lucía estupenda como parte de su campaña para la casa de moda Dior, pero también contó en sus historias que llegar a ese lugar no fue nada fácil y su camino estuvo plagado de muchos obstáculos.

“Todo lo que puede decir es que hay un gran esfuerzo y amor propio en esta foto. También hay tristeza, decepción, terapia, apoyo emocional, familia, amigos y mucha fuerza. Puedo agregar que nada en esta vida es gratis, que todo se logra con disciplina, paciencia y dedicación”, escribió la actriz sobre la foto con la que mostró la transformación completa.

Afirmó que que la vida le ha regalado momentos de todo tipo para aprender y para ubicarse de dónde es y a dónde va. Además, aprovechó para agradecer a todos lo que de una u otra manera la ayudaron, porque pudo encontrar su “lugar en el cosmos”.

El mes pasado contó para la revista Quién, que su gran lucha ha sido visibilizar que “somos muchas personas con diferentes tipos de cuerpos y que queremos ser vistas y respetadas”. Está a favor del amor propio y nunca dejar de hacer lo que más le gusta: poder mostrarle por medio de la actuación que puede mover a muchas personas y representarlas también “¡Puedo hablar por medio de los personajes que a veces interpreto!”.

En relación con los detractores, Estefanía ha afirmado que no pierde tiempo con ellos, por lo que bloquea a todos los haters: “Soy de la idea que cada quien tiene libertad de expresión, pero no en mi perfil. Son muchos años de lucha por eso ya no presto atención. Mi abuela siempre me refugiaba mucho en una frase cuando era chiquita: ‘A palabras necias, oídos sordos’. Y aunque me enoje, porque hay veces que pueden lastimarme, pues trato de ignorarlos”.