La transformación de Estefanía Villarreal en fotos: esto respondió a quienes la llamaron “gorda”

Estefanía Villarreal es una de las actrices más queridas después de darle vida a Celina, en Rebelde, lo que la ha puesto en el panorama internacional. Sin embargo, lo que está llamando la atención ahora es su impactante transformación física.

De acuerdo con Univisión, la mexicana ha perdido a lo largo de 22 kilos en los últimos años producto de una vida más saludable, lo que la tiene irreconocible para muchos internautas que destacan su belleza física.

La transformación de Estefanía Villarreal en fotos

A sus 36 años, la también modelo dio un giro de 180 grados después de luchar toda su vida con el sobrepeso. En muchas ocasiones, la famosa dijo que la industria puso mucha presión sobre ella por no cumplir con los estereotipos físicos impuestos por la sociedad.

No obstante, eso no fue freno para ella, ya que de todas maneras a base de talento, carisma e inteligencia se abrió paso en la televisión local, participando en producciones como Despertar contigo y Yo no creo en los hombres.

Además, actualmente sigue vigente en el modelaje, cautivando a sus más de 966 mil seguidores en cada una de sus publicaciones.

No obstante, Estefanía Villarreal se ha expresado en varias ocasiones sobre las personas que criticaron su físico, intentando hacerla sentir menos por no lucir de determinada manera, aunque aún no se ha sincerado sobre su motivación para perder peso.

“Todas las personas son perfectas y con eso (los estándares de belleza) crean el concepto de que si no eres así no eres guapa, ¡perdón pero no!”, expresó a Las Estrellas.

“Nada se compara con la libertad que nos da el empoderamiento personal. El aprender a amarnos incondicionalmente, dentro de nuestra individualidad y cuerpo. Para mí nunca se trató de una talla o número, sino de amar cada centímetro de mi piel”. — Estefanía Villarreal sobre su cuerpo.

“Me alegra saber que no soy el estereotipo, pero estoy haciendo mi trabajo bien. Yo soy una mujer muy segura de sí misma, entonces con eso saco un pie para adelante y con el otro sigo caminando”, declaró.