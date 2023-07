El perfume favorito de Angelina Jolie es perfecto para el día y en mujeres solteras de 50 años

Toda mujer debe tener una arma de seducción en su tocador y por supuesto que esta es el perfume, algo que Angelina Jolie interpreta como una experta.

A sus 48 años, sin duda, es una de las mujeres más elegantes de todo Hollywood, algo que se transmite en la forma de ser, de hablar, de vestir y por supuesto, en el aroma. Este genera una memoria olfativa que nos hace reconocible ante los demás y por eso, queremos que nos asocien con clase y glamour.

¿Cuál es el perfume favorito de Angelina Jolie y por qué todas deberíamos usarlo?

Si estás en búsqueda de otras alternativas para oler rico por muchas horas, más te vale hacerle caso a la recomendación de Angelina Jolie, que tiene muy claro que su perfume favorito en esta década de vida es de aroma fresco y sutil.

Según Vogue, la protagonista de El Turista ama el Carolina Herrera For Women, el cual tiene una fragancia bastante clásica y única, aunque también la cautivan las creaciones unisex.

“La he llevado desde siempre. Me gusta porque no es picante o floral. Es agradable”, dijo la artista tiempo atrás, acorde con la misma fuente.

Pero además también siente debilidad por 1969 Histoire de Parfum, la cual es una fragancia de nicho que no todas conocen, pero que vale la pena darle la oportunidad.

En el rango de las florales, la estadounidense tiene muy claro cuál es su perfume para cautivar de día y se trata de Flora Gorgeous Gardenia de Gucci, que transmite dulzura y fantasía. Fue elaborada con base en acordes de gardenia, nota de gardenia blanca con jazmín, que la vuelven muy cautivadora.

Sin duda, opciones para todos los gustos y con el sello de calidad de Angelina Jolie.