De las prendas aliadas al lápiz labial: los 10 tips de Carolina Herrera para ser elegante a los 60

Si alguien se ha ganado el título de “Emperatriz de la elegancia” en la industria de la moda en el mundo, ha sido la diseñadora venezolana, Carolina Herrera.

A sus 84 años, Herrera ha asesorado desde reinas y princesas a grandes celebridades del espectáculo.

Sus consejos para vestir con sobriedad, sofisticación y elegancia son como la biblia de la moda.

En 2018 la diseñadora dio una entrevista al diario inglés Daily Mail donde, en efecto, dio muchos consejos de moda. Algunos son tomados al pie de la letra, otros generan polémica.

Lo que si ha dejado claro la venezolana es que después de los 40 años no es aconsejable buscar aparentar una juventud que no se tiene. Esto implica ya no usar ciertas prendas o ya no aventurarse en los peinados que usaría una veinteañera.

Tenga 20, 30, 40, 50 o más años, Carolina Herrera ha dejado claro que con algunos consejos de estilo se puede lograr la elegancia que todas anhelamos.

Aliada de los básicos

Las piezas atemporales como las camisas blancas, los pantalones negros y las faldas en ‘A’ son grandes compañeras para lograr un look refinado, pero deben lucir impecables, tanto en color como en presentación para que tengan el efecto que buscas.

Accesorios discretos

Los colores vibrantes en accesorios y las perlas son los mejores amigos de las mujeres elegantes, así que en el joyero deben estar presentes.

Forma de pensar

Carolina Herrera asegura que no se trata de tener un exterior perfecto, sino tener una mente cultivada: “La elegancia no se define exclusivamente por lo que llevas puesto. Es la forma en la que te comportas, tu forma de hablar, lo que lees”.

La aceptación

La diseñadora ha remarcado en varias entrevistas que la mujer tiene que aceptar su edad y no tener miedo a envejecer. “No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse como si fuera más joven”.

Labios perfectos

Una de los elementos que lleva a todos lados la diseñadora, quien tiene un emporio valorado en más 200 millones de dólares, son los labiales. Ya sean rojos, rosas o nude son los complementos perfectos para las mujeres que quieren lucir sofisticadas todo el tiempo.

Tacones

Los tenis dan comodidad, pero un buen par de stilettos hacen la diferencia. Carolina Herrera es clara al decir que no se baja de los tacones y cuando lo hace es con zapatos sin tacón. Jamás usa tenis. “¡Se ven horribles!”, asegura.

Melena de ensueño

Si quieres demostrar elegancia, cuida el cabello. Mantenerlo hidratado y brillante hace la diferencia. La edad también es determinante a la hora de elegir un corte de cabello que sea el estilo que queda bien de acuerdo a la forma del rostro.

Cuidado con las proporciones

Los escotes con mucha discreción, sólo mostrar lo necesario para que tu busto se mantenga en su lugar y la elegancia no se pierda.

Aroma único

Carolina Herrera está clara el valor del aroma en la vida de una mujer y es por eso que sus fragancias son las más buscadas. En el mundo de los perfumes, se debe decantar por el aroma que mejor demuestre tu personalidad. Además, es ‘el accesorio invisible que viste a toda mujer elegante’.

Maquillaje ideal

Para tener un maquillaje exquisito hay que cuidar el aspecto de las cejas. Lo ideal es que se mantengan su tono y forma natural, pero con un aspecto bien marcado.