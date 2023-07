Uñas para usar con vestido negro y no defraudar a Carolina Herrera: 3 modelos con clase

Si hay algo versátil en el mundo de la moda, sin duda son las uñas para usar con vestido negro y es que en esta combinación todo es válido. No obstante, para no sobrecargar el look es importante seguir las reglas de Carolina Herrera.

La diseñadora venezolana es una de las máximas referentes de estilo y buen gusto a nivel mundial, por lo que vale la pena copiar sus consejos sin importar que tengamos 20 o 50 años de edad.

Uñas para usar con vestido negro 2023

Beige delicado

Si hay algo que la famosa adora son los tonos neutros, que transmiten sobriedad y a la vez son muy fáciles de llevar con cualquier look más allá del vestido negro. Puedes incorporar glitter, foil dorado o cualquier detalle más llamativo si deseas, pero siempre recordando que menos es más.

Si tienes piel morena, el beige te ayudará a potenciar ese efecto bronceado que tienes naturalmente de una manera muy especial.

Francesas clásicas

Y sí, las tradiciones jamás pasarán de moda porque lucen bien y complementan sin ser demasiado vistosas, así como resultan muy fáciles de hacer.

Se puede elaborar con la línea recta o curva, pero si quieres un toque distinto, te recomendamos recurras a tonos pasteles que están de moda, añadas pedrería delicada o varíes un poco la francesa haciéndola doble, invertida o diagonal.

Wavy nails rojas

En las uñas para usar con vestido negro 2023 por supuesto que resalta la tendencia de las wavy nails, que consisten en curvas verticales sobre las uñas naturales, dejando ver incluso tu rosa base. En este caso, el rojo es uno de los tonos recomendados por Carolina Herrera. Séllalo con top coat transparente para un acabo más prolijo y disfruta por todo lo alto.