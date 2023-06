5 diseños de uñas color café: son elegantes y discretas para mujeres de 50 años o más

Basta de creer que por tener determinada edad un tono en específico ya no te va. Con estos diseños de uñas color café romperás esos prejuicios con mucha elegancia y clase.

Esta es una alternativa clásica y versátil para todo el día, para pasar a cada uno de tus compromisos con un look que no desentone, transmitiendo sobriedad y no serán demasiado aburridas gracias a estas actualizaciones acorde a las tendencias 2023.

Diseños de uñas color café 2023

Estampadas

No tengas miedo de jugar con trazos diferentes, diseños asimétricos, patrones y otros estilos, pues esto no es sinónimo de perder la delicadeza. Por ejemplo, puedes hacerlo en modelo diagonal o con pequeñas ‘manchas’ de color junto a otros dedos con base lisa.

Otra técnica que las vuelve el centro de la atención son las ‘wavy nails’, nombre con el que bautizaron esta clase de manicura que es muy llevada por las influencers de moda. Consiste en pintar de forma vertical varias ondas, incluso sobre la base natural de la uña, para un efecto elegante y fácil de hacer desde casa.

Floreadas

Por otro lado, puedes elevar la feminidad con otro modelo clásico, ya que las flores no se quedaron en la primavera o el verano, porque son opciones válidas para todo el año.

Actualmente podrás conseguir en el mercado stickers de flores que te harán la vida más fácil, debido a que solo necesitas retirarlas y pegarlas en tus manos. También puedes optar por la versión más artística que requería que hagas el trazo a mano alzada.

Francesas

Pero si tu diseños de uñas color café las prefieres clásicas, siempre puedes optar por el más sencillo de todos, pero que es infalible: las francesas. Solo debes elegir el tono que más te guste de las gamas en tendencia y obtendrás un estilo acertado y delicado.