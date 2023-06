Uñas para graduación 2023: 5 modelos elegantes y sofisticados para ser la más hermosa

Ahora que nos estamos acercando a una temporada de festejos y cierres de etapas académicas, debemos fortalecer nuestro álbum de uñas de graduación para escoger las mejores y más modernas este 2023.

No podemos negar que la manicura es una herramienta indispensable para completar el look, ya que tiene el poder de elevarlo y potenciar nuestra belleza, así que es un detalle no menor que jamás hay que dejar escapar.

Uñas para graduación 2023

Con destellos en dorado

Digan lo que digan, no hay un metalizado más elegante que el dorado y a la vez más versátil para nuestras manos. Sobre todo porque lo podemos llevar con foil, pedrería o glitter ¡y de todas manera se verá genial en nuestros eventos!

Por ejemplo, si tienes piel morena, el beige te ayudará a potenciar ese efecto bronceado que tienes naturalmente de una manera muy especial. Asimismo, queda genial con cualquier tono sólido, pues solo bastará una base lisa beige para tener un mejor look de inmediato.

Francesas clásicas

Por supuesto que los modelos tradicionales y básicos pueden tener cabida entre las uñas para graduación 2023. No obstante, hay que darles un pequeño toque o giro para hacerlas más bonitas y acercarlas más a las tendencias.

Es innegable que las uñas francesas no pasan de moda y cada vez se reinventan más. Por ejemplo, hay quienes las llevan muy finas para enmarcar el contorno de la manicura o los que agregan una capa holográfica. No importa si es verano, otoño, invierno, siempre serán la mejor alternativa.

Nude, pero no aburridas

Por último, entre los diseños de uñas para graduaciones hay que pensar en estilos que duren más allá de la noche de la fiesta. Es obvio que hay que recurrir a modelos en tonos nude con toques coquetos. Por ejemplo, los modelos wavy o swirl, los cuales se componen por muchas curvas que nacen desde la base y se extienden hasta las puntas.