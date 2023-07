Esto cuesta ‘convertirse’ en sirena: Shakira y el costoso look que usó en ‘Copa Vacía’

Shakira Youtube Shakira: Shakira, Manuel Turizo - Copa Vacía (Official Video)

El pasado jueves, Shakira estrenó su nuevo tema ‘Copa Vacía’ junto a Manuel Turizo, revelando la canción que por meses había quedado en duda acerca de si saldría o no a la luz luego de que se filtrara información sobre la canción en marzo pasado.

Vimos el estreno de diferentes temas, entre ellos ‘Acróstico’ y su sonada colaboración junto a Karol G, pero ‘Copa Vacía’ no llegaba, manteniendo la duda en los espectadores sobre si la cantante habría decidido no lanzar este trabajo junto a su compatriota.

La duda terminó y pudimos escuchar completa la canción de los colombianos, y es que, además de los sonidos que ocuparía, la intriga se mantuvo, pues algunos esperaban que incluyera nuevos dardos para Piqué y quizá más secretos sobre la relación que mantuvo con el futbolista.

Es así que, convertida en una sirena con cabello rosa pastel, la colombiana cantó “Siempre estás ocupado con tanto negocio. Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. No hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”. Una nueva pista de lo que pudo ser la relación que sostuvo con Gerard Piqué y lo reprimida que se sentía.

Shakira da un nuevo giro a la tendencia ‘mermaidcore’

Desde que supimos que Shakira se convertiría en una hermosa sirena, la expectativa creció sobre qué historia nos contaría a través de su videoclip respecto a su relación con Gerard Piqué, es así que poco a poco, los medios han ido desmenuzando el menaje que la colombiana quiso dar a sus fans con sus canciones.

Es así, que la colombiana se sumó a la tendencia mermaidcore donde, más allá de su aleta azul verdosa, la cantante mostró más tintes de esta moda, donde su cabello estilo mojado con algunas ondas y un maquillaje rosado, mostró un nuevo giro de este estilo.

Pero esto no es todo, pues Shakira mostró algunos costosos accesorios que cubrían su cuerpo en forma de sirena.

Estos fueron los costosos accesorios que Shakira utilizó en ‘Copa Vacía’

La colombiana utilizó una serie de accesorios en forma de perla muy adhoc con la tendencia mermaidcore cuyo costo sorprendería a cualquiera, pues se trata de una hermosa tiara con algunas aplicaciones de este tipo de la marca Rinaldy Yunardi a esto, le sumó unos guantes blancos de malla blanca ‘The Ghost’ de 900 dólares.

A este look sumó un par de anillos de perla barroca valuada en 2,800 dólares de Lillian Shalom, los guantes de mesh, incluían algunas perlas decorativas alrededor de ellos. De esta forma, la colombiana nos dio una pequeña lección de cómo utilizar la moda sirena, que no se trata de usar literalmente una aleta, sino de traer los elementos marinos como las perlas, escamas, olanes, etc.