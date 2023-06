¿Insatisfecha sexualmente? Shakira vuelve a darle duro a Piqué con sus indirectas

Shakira lo volvió a hacer. Este jueves 29 de junio paralizó al mundo en la noche para presentar su nueva creación, su nuevo éxito musical: “Copa vacía”, que grabó en colaboración con Manuel Turizo y que una vez empleó su talento para drenar con indirectas el calvario que vivió durante los últimos meses que estuvo al lado de su expareja, Gerard Piqué.

Fueron 12 años de relación que estuvo plagada de muchas humillaciones, tanto de él como de sus suegros hacia ella y sus padres, pues supuestamente, no toleraban que sea latina. Tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, que han vivido en carne propia el dolor de la ruptura que su padre causó para entablar un romance serio con su amante, una joven de 23 años: Clara Chía Martí.

Shakira Piqué Clara Chía Shakira reveló que se enteró de las infidelidades de Piqué mientras su padre estaba en UCI.

Ya son seis canciones que la artista colombiana le ha dedicado a Piqué. Con ellas no solo ha demostrado las distintas etapas del duelo, sino la gran capacidad que tiene expresar lo que siente, no solo en la música, sino también a través de los videos.

De tener bailar con un robot “Te Felicito”, pasó a tener un hueco en el pecho con “Monotonía” y descargar su rabia en un set de grabación cian con la “Session 53″, luego se heló con “TQG” y remató con un ”Acróstico” al lado de sus dos tesoros.

¿Insatisfecha en la cama?

Con la “Copa Vacía”, Shakira también lanzó dardos y dardos sobre su vida con Piqué y con el videoclip la rompió, pues encargó a la sirenita Ariel para representar la patética vida que se dejó robar y a la que se aferró por inocencia y amor, pese a las advertencias que, presuntamente, muchos afirman le dijeron allegados. Y fue el mismo Piqué quien la devolvió, pero ahora destruida.

Parece que Gerard no solo le era infiel, sino que también no la supo satisfacer sexualmente, pues parte de la letra del nuevo tema dice: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo” y “Pero no quieres cuando yo quiero. Estás más fría que el mes de enero. Te doy calor, pero tú siempre hielo”.

Shakira sostuvo un chat con sus fans y aclaró que “la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el momento de mi vida de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat… Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”.

La intérprete de “Salió el sol”, además, replicó en sus historias, el análisis que le hizo uno de sus fans al video y le escribió: “lo superó”. El fanático llamado Víctor Cano escribió: “Esta vez vemos a Shakira como una mitológica Sirena nadando en aguas tranquilas. Manuel hace su aparición irrumpiendo dicha tranquilidad y atrapándola en sus redes”.

Continúo: “Ella, que tenía la inmensidad y majestuosidad del mar, ahora solo tiene una triste y pequeña pecera, donde difícilmente se puede mover. Turizo la viral detrás del cristal evidenciando el muro sólido y cristalino que hay entre los dos. El gran sacrificio de esta diosa marina ha sido en vano y el humano solo está entretenido con sus asuntos banales. Shak ha sido atada con un lazo de indiferencia. Ha sido tirada en un basurero y rodeada de ratas. Su instinto de conservación finalmente le dará esperanza de regresar al mar donde es tan feliz, donde tan libre es”.

En el broadcast channel, Shak envió un audio: “Me impresionan cómo analizan mis videos y mis canciones y las clavan siempre. Son los mejores fans del mundo. (...) Tienen un nivel de percepción de otro nivel, el más agudo”.