El estreno del video de Shakira ‘Copa Vacía’ vuelve a colocar a la cantante en el primer lugar de las tendencias musicales y en las redes sociales a través de las que se llegó a hacer una “triste” comparación entre el nuevo material y el cuento escrito por Hans Christian Andersen.

Sobre todo luego de que la cantante de 46 años explicara a sus millones de fans en el mundo a través del canal de Instagram que creó que: “Esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat… Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”.

Las tristes semejanzas entre el cuento de ‘La Sirenita’ y el video de Shakira ‘Copa Vacía’ con Manuel Turizo Foto: Captura de Youtube video de Copa Vacía.

Esto se hizo viral hasta el punto de que llegó a crear un análisis, debates, similitudes y hasta conclusiones de cómo a través de este material ella ha sabido sobrellevar su separación con Piqué, todos los conflictos que se mantienen aún vigente tras la custodia y sus negocios, así como la nueva vida que tiene ahora que está lejos de él y se radicó en Miami.

El video de Shakira ‘Copa Vacía’ es un gran reflejo del cuento de La Sirenita

Por eso, para los conocedores de la historia real de La Sirenita, escrito por Hans Christian Andersen, entre éste y el video de Shakira ‘Copa Vacía’ hay una estrecha vinculación.

Sobre todo, porque en la historia original el escritor y poeta danés deja claro que el final de esta mujer no es tan feliz ni romántico como el que se llegó a reflejar en Disney, pues en él, la Sirenita que no lleva nombre, hizo el sacrificio de convertirse en humana por amor al príncipe que rescató en medio del Mar.

El video de Shakira ‘Copa Vacía’ es un gran reflejo del cuento de La Sirenita Fotos: Instagram @shakira / Disney

Pero, lo peor de todo es que éste no tuvo conciencia de que ella renunció a los 300 años de vida para estar junto con él, que le entregó su bella voz a una bruja con tal de que le diera la oportunidad de convertirse en humana y lo peor de todo es que al verse traicionada ella se volvió espuma de Mar.

Es decir, que por amor ella lo dio todo y éste solo la traicionó por no conocer realmente qué fue ella capaz de hacer para estar a su lado y a cambio ella no solo murió, sino que no obtuvo nunca su amor.

Y a ‘Shak’ le pasó igual, pues en 2017 ella casi deja a un lado su carrera como cantante luego de sufrir una ruda hemorragia en una de sus cuerdas vocales y como consuelo recibió el amor de sus hijos, más no de su pareja para seguir adelante y recuperar una de sus “herramientas” o fortalezas para seguir siendo la estrella que es hoy día y que nadie pudo callar.

Todo ello no solo se ve reflejado en este nuevo material, sino en la vida real de la barranquillera quien dejó claro, ante las recientes confesiones que hizo en el juzgado español, que sacrificó hasta su carrera por mantener feliz a Piqué y él le pagó con años de dolor y desprecio, así como con engaños.

¿La diferencia? que este sirenita colombiana más allá de terminar en una orilla del mar rodeada de ratas y suciedad, supo darse cuenta que todo lo que le rodeaba era pura falsedad, no se convirtió en espuma de Mar, sino en una de las mujeres más admiradas por su entereza al enfrentar cada dura situación.

Shakira y sus nuevas indirectas a Piqué

Y que ella ha sabido reinar en la adversidad y este video es un claro ejemplo de ello, pues no ha parado de trabajar y de mantenerse siempre en el gusto de sus fieles fans que también la han ayudado a fortalecerse y seguir adelante tal y como la versión de Disney, pero sin su príncipe azul, sino con millones de pretendientes que la aman por lo que es. Una reina sirena.