¿No son amigos como se creía?: esta es la verdadera relación entre Jordi Martin y Shakira.

A pesar de que muchos piensan de que Jordi Martin y Shakira tienen una relación de amistad “entrañable”, están equivocados, pues el paparazzi confesó que es lo que realmente hay entre ellos.

A través de una reciente entrevista a la revista Quién el muy polémico, pero audaz periodista dejó en claro que la colombiana no lo ha “usado a su favor” para mostrar parte de su vida luego de su separación Piqué, ni tampoco le ha dado declaraciones ni ha accedido a ninguna exclusiva con él.

Jordi Martin sería más que el paparazzi de Shakira: esto es lo que ha revelado hasta ahora Fotos: Instagram @shakira @jordimartinpaparazzi

Por lo que queda claro que entre ellos solo hay una relación de trabajo en la que él se las ingenia para siempre estar en el momento indicado para captar las reacciones ante las noticias, que casi a diario, surgen entre el español y la cantante.

¿Shakira tiene un apodo?

Durante la entrevista Jordi Martin también aseguró que de Shakira sabe casi todo hasta incluso el apodo que los amigos de Clara Chía le han colocado desde que está de novia con Piqué.

Él en muchas oportunidades señaló molesto que esos jóvenes le decían de forma despectiva “La Patrona” y hasta “La loca”, sin embargo, ante la tristeza que sabía que el embargaba a la barranquillera él siempre ha estado y estará de su lado, porque considera que es la persona que más ha sufrido por la infidelidad.

Jordin Martin, el periodista que destapó la infidelidad de Piqué Foto: Instagram

Caso contrario a Piqué quien siempre se ha mostrado como todo un “déspota” , “egocéntrico” y “grosero”. Por eso ha tenido tantos problemas e impases con él.

Sin embargo reiteró que la intérprete de ‘Acróstico’ nunca lo ha apoyado en nada, que no es su jefa y que tampoco le ofrece datos para localizarla fácilmente.

“Yo no puedo decir que Shakira, a mí, me de reportajes; porque no es cierto, mentiría. Shakira jamás me ha utilizado...sabe que yo estoy y a lo mejor me dedica una sonrisa como mucho. Pero ni me va a enviar una localización ni me va a decir: ‘Mañana voy a cenar a tal sitio’. Al final, ella respeta mi trabajo muchísimo más que Piqué..”, dijo al portal Quién en su reciente entrevista.

Y reiteró que como a todo paparazzi que le gusta estar enterado de todo, le toca estar en la calle constantemente viendo todo lo que sucede en el entorno de las personas de quien está buscando una imagen o información.