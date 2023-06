El error que cometió Thalía y que Carolina Herrera no perdona: la tunden por no asumir su edad

El error que cometió Thalía y que Carolina Herrera no perdona ( Anthony DelMundo /Foto: Instagram @thalia / Getty Images)

No hay mujer que no pase constantemente por las redes sociales para leer los consejos que están rodando de una de las diseñadoras más importante del mundo de la moda, Carolina Herrera. Su palabra se ha convertido en reglas de la mujer elegante y con glamour.

Muchas celebridades siguen sus valiosas recomendaciones para evitar esos errores que se cometen cuando se pasan de los 50 años, pero la actriz y cantante mexicana, Thalía, ha pasado por alto lo que dice la diseñadora venezolana y le ha costado que la tunden en redes sociales.

Este fin de semana, la interprete de Marimar sorprendió a sus seguidores con un look de colegiala al estilo de los 80, usando pantalones de mezclilla cortos y zapatos tenis tipo botines, vestimenta que a los 51 años a Carolina Herrera le parece “fachoso”.

“Yo no camino con tenis (…) se ve uno como raro, como esa gente que se pone monos para ir al gimnasio y de repente se los pone para salir, se ve horrible. Todo tiene su momento y su lugar”, dijo la diseñadora venezolana en una entrevista en 2020.

Herrera asegura que después de los 40, las mujeres no deben usar ni minifaldas, ni pantalones cortos y menos de mezclillas. “Eso es para las jovencitas”.

Thalía rompió reglas para recordar los 80

Lo cierto es que Thalía con su look quiso homenajear a los recordados años 80, época en la que formó parte del grupo Timbiriche, un fenómeno musical exitoso en México y Latinoamérica.

La protagonista de María la del Barrio, publicó una serie de fotografías en su Instagram haciendo un guiño a la época y generó el efecto contrario, críticas no sólo por su vestimenta sino por el excesivo uso de filtros.

“Crecer en la época de los ochentas fue una aventura de color, de sonidos, de Fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente, doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres scrunchies, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero, sobre todo, ¡escuchábamos mucha música y ¡hacíamos mixtapes!”, escribió Thalía para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

“Este disco me ha remontado a los mejores recuerdos de mi adolescencia. Así que hoy decidí vestirme muy ochentera nomás porque sí. Qué vivan los 80″, agregó.

En la red social generó polémica y comentarios negativos: “¡Hay filtro en esa foto!”; “Mi amor, esos filtros no. Tus hermosos ojos se ven diferentes”; “Esta no es Thalía”; “Thalía y sus 100 filtros”; “Qué rara se ve”; “¿¿¿Qué le paso a Thalía??? Mami siéntete orgullosa de tu edad, hay mujeres contemporáneas a ti y son seguras sin maquillaje, sin filtros y sin pothoshop”, y “Ella es muy bonita, pero los filtros no la favorecen”.