“No tienen estilo propio”: Carolina Herrera ‘odia’ a las infuencers ¿Cuál es el motivo?

Ropa, accesorios, y actitudes, Carolina Herrera es estricta si de elegancia se trata. Sus reglas de estilo, han dado la vuelta al mundo y sin duda, se han colocado como las claves de estilo más famosas y controversiales en la industria de la moda.

La venezolana es sin duda una de las mujeres más elegantes de la industria de la moda, cosa que ha despertado la curiosidad de famosos y amantes de este mundo por conocer algunas de las claves de su estilo que la han convertido en un referente de sofisticación.

Con consejos que invitan a las mujeres a aceptar su edad y abrazarla de tal manera que omitan algunas prendas en su armario, entre las que recomienda dejar de usar a partir de los 30 son los tenis, las minifaldas, los bikinis y además, dejar el cabello largo atrás, optando por un corte bob o pixie.

La diseñadora, de 84 años, no teme a expresar su opinión, y más allá de la ropa, Carolina Herrera arremetió contra el estilo de las influencers, comentando que en realidad no hay nada que las pueda caracterizar, pues todo lo que usan es porque se los dan no por algo propio.

¿Carolina Herrera piensa que las influencers no tienen estilo propio?

No solo es la ropa la que ha logrado molestar a Carolina Herrera, y es que si para ella algo es pecado, es que las mujeres no tengan un estilo propio, pues recordemos que más que costosas prendas, para la diseñadora es de suma importancia la actitud y la sonrisa a la hora de vestir, pues ella misma menciona: “Mi mejor venganza siempre ha sido sonreír como si nunca me hubieran lastimado”.

Pero si algo ha hecho molestar a Carolina Herrera son los influencers, pues ella misma considera que su estilo es más bien impuesto y no lo que ellos son, tergiversando el sentido de la moda a algo puramente comercial, sin sentido alguno.

La polémica opinión de la diseñadora sobre los influencers

Carolina Herrera fue tajante a la hora de hablar de los influencers, comentando: “Para mí las influencers no son el estilo de la moda. Son el estilo del dinero”. Refiriéndose a que no tienen estilo propio, pues usan aquello que les dan dependiendo del show al que asistan y para ella, la moda se trata de tener estilo propio.

“Esas influencers salen del show y se cambian inmediatamente para meterse al show de Michael Kors, o de quien sea, y se van cambiando. No tienen su estilo. Se ponen lo que les den para el show en ese momento’ y cuestiona, ‘estas supuestamente son las influencers que te van a ayudar a vender tus colecciones”. Comentó Carolina Herrera.

Pero su opinión no terminó ahí, la diseñadora agregó: “Yo les pregunto ¿Dime qué hora es? y me dicen ¿Por qué me preguntas? y digo ¿Es que por qué todas estas niñas están vestidas de noche? Todas vestidas de tul, como con una tiara de brillantes, otra con un vestido largo... y son las diez de la mañana. Bien. Perfecto”.

Esto se relaciona directamente con su opinión sobre las transparencias, donde comentó que había que dejar algo a la imaginación, pues considera que lo peor de la moda son las mujeres que salen casi desnudas, pues había que dejar algo de misterio.