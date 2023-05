3 cortes de pelo que envejecen y 3 que rejuvenecen a los 40 años este 2023

Nuestra melena tiene mucha influencia en nuestro aspecto, por lo que es importante conocer cuáles son los cortes de pelo que envejecen y rejuvenecen entre las tendencias este 2023.

De esta manera, podrás sacarle provecho a los atributos que la naturaleza te ha dado de forma fácil y práctica, pero también alejarte de aquellos modelos que no te benefician para nada porque endurecen los rasgos y acentuan esas “imperfecciones” que nos generan inseguridades.

Cortes de pelo que rejuvenecen y envejecen 2023

Capeados, pixie y con flequillo

Si estás en la búsqueda de refrescar tu imagen entonces una melena midi, bajo el long bob, pero con muchas capas y textura es la solución. Este estilo le da bastante movimiento a tu peinado por donde pases, además que luce fabuloso tanto liso como dejando algunos rizos.

Por otra parte, si buscas algo más corto, el pixie con flequillo también es de nuestros favoritos. Nos encanta cuando queremos algo fresco y cómodo, que no nos quite más de 5 minutos de arreglar cada mañana. Eso sí, opta por el asimétrico o con un fleco de medio lado que ayude a estilizar.

Y hablando de flequillos, una melena mediana o larga con un fleco cortina se verá muy bien sin necesidad de tocar demasiado la forma o los centímetros de más que has dejado crecer.

Largos sin forma, bowl cut y fleco recto

Sin embargo, ten cuidado de no pasarte a los otros extremos y resultar con los cortes de pelo que envejecen. Por ejemplo, una melena muy larga y sin forma no se ve nada atractiva, mientras que un bowl cut es demasiado para la mayoría porque atrae la atención al rostro, endurece las facciones y no tiene mayor movimiento.

Por último, el fleco recto genera el mismo efecto previamente mencionado y es mejor optar por los modelos más sueltos y frescos.