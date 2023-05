Cynthia Rodríguez demuestra con outfits que se puede ser sensual aún en el embarazo

La mejor noticia que recibió la conductora de televisión Cynthia Rodríguez este año es que su gran amor por su esposo Carlos Rivera rindió frutos: quedó embarazada y están esperando a su primer bebé.

El anuncio de la noticia tan esperada por ellos, su familia, amigos y fanáticos el pasado 28 de marzo, cuando a través de sus cuentas en Instagram, tanto ella como el cantante, revelaron que van a ser papás y será de un niño al que llamarán León.

Cynthia Rodríguez Cynthia Rodríguez anunció su embarazo a finales de marzo de 2023.

De inmediato las celebridades y amigos los felicitaron en la caja de comentarios y les transmitieron sus buenos deseos. La dicha llegó en el momento en el que Carlos afrontaba la muerte de su padre, quien inesperadamente sufrió un infarto fulminante que le quitó la vida cuando él estaba por España.

El pequeño León se convirtió en el consentido de los fanáticos sin aún haber nacido, pues lo han llenado de regalos. Aunque Cynthia también ha recibido detalles, en especial, algunas prendas de ropa que la hace lucir estupenda en esta nueva etapa.

Aunque aún no se sabe para cuándo será el nacimiento, lo que sí es cierto es que la host de tv cada día se pone más hermosa y radiante, y no hay día en el que no presuma con sus outfits su pancita, que debe rondar las 30 semanas, aproximadamente.

Ella siempre se ha caracterizado por lucir despampanante y su estado de gravidez no ha sido una limitante para seguir haciéndolo. A mediados de abril estuvo de vacaciones en la playa, donde mostró su estupendo cuerpo con un diminuto bañador.

Cynthia Rodríguez Cynthia Rodríguez tendría una 30 semanas de embarazo.

También ha optado por mini vestidos en capas o con falas amplias, así como otros ceñidos al cuerpo que exalta su mejor etapa. En cada una de sus historias en Instagram desfila con sus cómodos atuendos de prenatal.

El pasado 6 de mayo compartió con sus 4,4 millones de seguidores una pose sexy en la cama, al tiempo que dijo sentirse lista para el crecimiento que tendrá su bebé en estas semanas venideras. “Esta semana fuimos a verlo y nos sonrió. ¿Cómo se puede sentir tanto amor?”, le comentó a su público.

Pero este viernes 112 mayo dejo a todos con la boca abierta, cuando con una camisa blanca, presumiblemente de Carlos, y unas botas negras hasta el muslo posó muy sensual, una forma clara de decir que un embarazo no es impedimento para sentirse deseada.

Aprovechó para compartir algunas cosas sobre ella: “Me gusta que me digan Cyn, soy de Monclova, Coahuila, mayo es mi mes favorito y soy la tercera de 4 hermanos. Cuéntame algo de ti”. La semana pasada la artista celebró su cumpleaños acompañada de su esposo y su familia. Algo que disfrutó gratamente y que lo subió a su cuenta en Instagram.