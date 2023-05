“Se está pareciendo a Khloé Kardashian”: Chiquis Rivera muestra sin miedo sus curvas

Un cambio total ha sufrido la Chiquis Rivera en su físico, pues ahora luce más delgada tras no fallar en su disciplina con la dieta y el ejercicio constante. Esto le tomó años, pero en los últimos meses los resultados se han visto. No duda en mostrarse al natural.

Ella reveló que tomar en con limón cada mañana la ayudó mucho, aunque los internautas descartaron que este remedio tenga tal efecto e insinuaron que ella pasó por el quirófano para conseguir su nueva figura, que ha torneado con una rutina deportiva.

Chiquis Rivera Chiquis Rivera se siente feliz con su nueva figura.

Lo cierto es que Chiquis se siente feliz y segura de su nuevo cuerpo, y no duda para presumirlos en las redes sociales, como en diciembre del año pasado cuando se fue de vacaciones con su gran amor e hizo un video en traje de baño, mostrando su trasero y fina cintura.

Te puede interesar: Tildan de hipócrita a Chiquis Rivera: “Si una cana es sabiduría, para que te las pintas”

Este miércoles 10 de mayo, la cantante Por supuesto que su figura y su cara sin maquillaje. Se llevó cientos de elogios, aunque otros le aconsejaron a que no estuviera mostrando tanto su cuerpo, ya que no lo necesita para triunfar, ni para demostrarle a otros que está como ella desea.

Chiquis Rivera Chiquis Rivera luce despampanante en comercial de fajas.

Pero no solo ha trabajado en su cuerpo, sino también su espiritualidad, razón por la que en febrero de este año compartió un video para concienciar a sus seguidores: “Yo antes me agüitaba por una canita, por la edad, por el peso, por el qué dirán hasta que desperté y dije: ‘Una canita eso significa sabiduría, madurez. Unas libras de más, entre más carne tenga el hueso más sabroso el caldito”.

Mas no fue bien recibido por la audiencia, que la tildó de “hipócrita” porque no aplicó en ella el consejo: se tiñe en cabello, adelgazó y se ha hecho retoques en su rostro. Pero ella no le prestó atención y siguió enfocada en sus shows y en su marca de fajas.

Parece una Kardashian

Este 10 de mayo, la cantante divulgó algunas imágenes de la sesión de fotos para promocionar sus fajas. Ella vistió una de las prendas en marrón y completó el outfit con unas botas con punta de aguja, lo que ha hacía lucir muy sexy. Estuvo acompañada por otras dos mujeres de talla plus que llevaban las fajas.

Esto generó una serie de reacciones a su favor: “¡Bravo Chiquis!, admiro el saber que te cuidas más que nunca, luces increíble”, “Desearía que ella se viera más interna para la validación en lugar de publicar”, “Considero que de un tiempo acá, tú presencia ha ido evolucionando y luces más sofisticada y hermosa. No necesitas la tanga para lucir bella. ¡Eres bella!”, “Creo que se está pareciendo a Khloe Kardashian”, y “Sí a la inclusión corporal. Me encanta ver esto, cada cuerpo y cada forma.

La Chiquis está enfocada en sacar adelante su nueva marca de fajas, que está diseñada para darle comodidad y belleza a sus clientes.