Tildan de hipócrita a Chiquis Rivera: “Si una cana es sabiduría, para que te las pintas”

La Chiquis Rivera está triunfando como siempre. Está más segura de sí y esto lo ha logrado con mucho enfoque que está rindiendo su fruto luego de que fuera nominada a los Grammys por su álbum Abeja reina.

Además, se presentó por primera vez en el los Latin Grammys junto con la banda Los Recoditos, premiación en la que se llevó le gramófono al mejor álbum de música banda. Hechos que han sido importantes para vida.

La hija mayor de Jenni Rivera siente que está en su mejor momento, pues no solo ha obtenido reconocimientos en tu trabajo, sino que consiguió la paz con su cuerpo al bajar de peso. En una entrevista al programa Ventaneando, a finales del año pasado, la cantante reveló que padece de hipotiroidismo, lo que le impedía rebajar, pese a las dietas y los ejercicios que hacía.

Tras recibir el tratamiento adecuado, ya no tomar cerveza, ni refresco por 10 meses y comer en cantidades reducidas logró la figura que soñaba. Esto la hizo sentir empoderada y este miércoles 22 de febrero compartió un video motivacional con sus seguidores de Instagram.

Incongruente mensaje

Rivera manifestó: “Yo antes de agüitaba que por una canita, que por la edad, que por el peso, por el qué dirán hasta que desperté y dije: ‘Una canita eso significa sabiduría, madurez. Unas libras de más, entre más carne tenga el hueso más sabroso el caldito. La edad, en vez de quejarnos hay que darle gracias a Dios que estamos aquí presente, que hemos llegado de un camino quizá muy difícil, pero llegamos y estamos aquí’. Y el qué dirán, pues me vale. Ahora sí que me vale”.

Además, añadió: “Le digo que sigan ladrando porque esa es señal de que vamos avanzando. Así que no se preocupen por la canita de más, por la libra de más, por lo habladores, por los lenguas largas, por los mentirosos, los chismosos, pero más que nada por esos pensamientos negativos e historias falsas que nosotros mismos creamos”.

Sin embargo, pese a querer levantarle el ánimo a sus fans para que acepten sus cuerpos, la artista e 36 años se llevó un chasco de sus propia fanaticada, quien no dudo en recalcarle que su discurso no es congruente con sus de acciones.

En la caja de comentario la lapidaron: “Tú discurso no va con lo que haces, pues para que te operaste guey, si la masa no importa”, “Si no le preocupara el qué dirán, por qué que se está haciendo todo lo que se está haciendo”, “Se operó antes de que despertara 😂”, “Si eres tan feliz contigo misma para que tanto Botox tanto filtro. Ustedes los famosos quieren venirle a decirle a uno cuentos que solo ustedes se creen” y “Si una cana es sabiduría, para que te las pintas”.

La estrella los instó a que tenga una mente positiva, porque “pensamientos positivos crean resultados positivos”.