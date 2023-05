A su corta edad brillaron en la MET Gala: hijas de Kim Kardashian y Kylie Jenner robaron miradas

Las pequeñas descendientes de los miembros del clan Kardashian también asistieron a la MET Gala, o al menos de alguna manera, y es que, cada una supo como derrochar glamour a su tan corta edad, donde la mezclilla fue lo que más abundó en sus looks.

Pero ¿Los niños son admitidos en este lujoso evento? Fue a partir de 2018, que la MET Gala solo podía admitir a personas mayores de 18 años, esto se especuló luego del tema que se celebraba ese año “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” donde, más tarde, The Hollywood Reporter comentó que este límite se estableció por no ser algo apropiado para menores.

Pese a eso, la presencia de las dos pequeñas, North y Stormi, fueron algunas de las que más lograron brillaron a lo largo del evento, pues fueron vistas saliendo del hotel junto a Kylie y Kim, la razón por la que se encendieron las alarmas, y muchos comenzaron a especular que se sumarían a la lista de asistentes de este año.

North West y Stormi Webster: las pequeñas Kardashian que se robaron las miradas en la MET Gala 2023

Kylie Jenner y Stormi en la MET Gala 2023

Las pequeñas North y Stormi se convirtieron en la envidia de algunos de los fanáticos de la moda, luego de verlas desfilar por la alfombra del hotel previo a la gran entrada de Kim Kardashian y Kylie Jenner en la alfombra de la MET Gala 2023.

Entre los comentarios se podía leer: “Stormi con cinco años ya va a la MET Gala y yo sigo aquí criticando los looks de los famosos echada en mi cama con 23 años”. Esto luego de que se dio a conocer las primeras fotografías de Kylie Jenner y su look Jean-Paul Gaultier en tonos turquesa y rojo.

Fue entonces cuando fue vista tomada de la mano por su hija Stormi quien utilizó un conjunto denim compuesto por unos jeans y una chaqueta, combinado con una playera blanca con estampado y unos tenis negros.

Kim Kardashian y North West en la MET Gala 2023

No es un secreto que poco a poco la hija de nueve años de Kim Kardashian, North West, está convirtiéndose en un ícono de la moda a su corta edad, es así que poco a poco ha sido vista en diferentes eventos enfocados a la moda como Fashion Week de Alta Costura.

Si bien, aún es muy joven para asistir a este magno evento, si fue vista acompañando a su madre con un look digno de Chanel, compuesto por una chaqueta de tweed con una blusa blanca, collar y aretes de perlas, un bolso en forma de perla, combinado con jeans y zapatos negros con plataforma.