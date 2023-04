Tras el escándalo de la revista: Karol G sale al natural, sin maquillaje, ni filtros

Personalidades de todos los ámbitos del mundo del espectáculo apoyaron a la cantante Karol G, la semana pasada, cuando usó su cuenta en Instagram para rechazar que la revista GQ editó las fotos que usó para su portada y páginas internas, en las que quedó completamente irreconocible para que encajara en algunos estereotipos de belleza.

”Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, protestó la colombiana, razón por la que el medio de comunicación de inmediato borró la edición de su Instagram y, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

La artista enfatizó que esas imágenes le llegaron a sus manos antes de ser publicadas, pero mostró su inconformidad, masa no la tomaron en cuenta: “Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Karol es una de las estrellas que más ha luchado por valorar la diversidad de la belleza, de los cuerpos de la mujer, incluso, en uno de sus videos lo visualizó. En “Provenza” participan modelos de todas tallas, colores y tamaños.

A finales de febrero, la artista le confesó a Pablo Motos, conductor del programa español El Hormiguero, que por mucho tiempo le afectó lo duro que la criticaban por cómo vestía, hablaba, posaba y demás.

“Mi pancita me representa bastante (...) Yo tengo que decir que por mucho tiempo yo también le hacía retoques a las fotos para que se vieran perfectas hasta que un día en una playa tomaron una foto y no se parecía a las fotos de mi Instagram y dije: ‘No tiene sentido’, porque si en realidad esto es lo que yo soy. Yo un tiempo estoy fit,otro no tan fit y eso es normal por muchas razones”, le manifestó a Motos.

Al natural: sin maquillaje, ni filtros

Pese a que muchos la apoyaron, también hubo gran parte de sus seguidores que la tildaron de tener un “doble discurso”, porque mientras reclama a la revista por unos retoques, ella se ha sometido a operaciones estéticas para mejorar las imperfecciones de su cuerpo. Además, usa constantemente filtro en sus publicaciones.

“Además para que quiere verse mejor si Karol G está llena de cirugías plásticas en todo su rostro 😂 y también se hizo todo su cuerpo. Ella no tiene nada de natural”, fue uno de los tantos cometarios que le hicieron, razón por la que ahora se muestra sin un gramo de maquillaje en su rostro.

Este lunes 10 de abril, compartió con sus seguidores de Instagram una historia en la que se cara luce al natural, dejando ver su belleza genuina, que no la acompleja y busca ser un referente para todas las mujeres.