Los hombres también celebran a Karol G y demuestran que valoran la belleza natural

Claro y contundente, así fue el mensaje que este jueves 6 de abril dio la cantante colombiana Karol G en contra de la revista GQ México, luego de que vio sus fotos editadas en la portada y páginas internas y que no se ajustaban a la realidad, desvirtuando su figura, pese a que previamente le había dicho al medio que no estaba de acuerdo con esas imágenes, pero aún así las publicaron.

“No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, manifestó en su cuenta en Instagram para sus 61,3 millones de seguidores.

El mensaje de repudió por parte de la artista ya alcanzó los 96 mil comentarios y 5,6 millones de “Me gusta” en solo un día, una clara señal de apoyo total para ella, quien acotó en su misiva:

“Agradezco a la revista oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Pero como si esto fuera poco, sentenció: “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Por supuesto la sororidad fue la protagonista en la caja de comentarios para la estrella musical, quien ha marcado un claro mensaje body positive desde hace tiempo, y que no solo lo lleva a través de sus escritos en la red social, sino también de sus videos clip y entrevista, donde siempre deja claro que ella se siente a gusto con un imperfecto cuerpo.

Estrellas como Greeicy, Sherlyn González, La Chiquis Rivera, Veruzka Ramírez, Mala Rodríguez, Scarlet Ortiz. Pamela Leiva y Kany García, entre otras mujeres del mundo de la música, la actuación y el humor la respaldaron por completo.

Los hombres también valoran la belleza natural

Pero no solo las mujeres lanzaron dardos en contra de la revista o dieron palabras de apoyo a la intérprete de “Provenza”, sino también decenas hombres del espectáculo le tendieron la mano de solidaridad y dejaron claro que ellos valoran la belleza genuina.

El modelo y humorista colombiano Beta Mejía fue uno de los primeros en estar a su favor: “La primera foto tenía que ser la portada”, en relación a la imagen al natural con la que Karol elevó su queja.

A él también le siguió su compatriota, el cantautor Dave Bolaño: “Lo lindo de ser REAL es atreverse a serlo y no todos tienen esa valentía”.

Por su parte el estilista profesional Jomari Goyso afirmó: “Todo mi respeto 🫡 por ir en contra de la marea por ayudar a cambiar una industria que va a destruir la autoestima de las mujeres”.

Sebastián Caicedo, Manuel Medrano, Rodner Figueroa, Manuel Rodríguez y Prince Royce también se sumaron al movimiento pro body positive.