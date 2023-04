“Así no es mi cuerpo”: Karol G estalló contra famosa revista y 10 famosos la apoyaron

Hace unos momentos, Karol G acaba de lanzar un comunicado donde expone su descontento por la serie de ediciones que hizo la revista GQ a su cuerpo y rostro, mostrándose verdaderamente decepcionada, pues formar parte de la portada de esta famosa editorial era una noticia que la tenía sumamente emocionada.

En el comunicado que hizo a través de sus redes sociales, se podía leer: No sé ni por donde empezar este mensaje … “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Y es que la cantante se ha caracterizado por promover la belleza de los cuerpos, sil filtros y mostrándose tal cual es, Karol G no solo es un referente de la música urbana, también exalta el valor de las mujeres y ofrece un discurso ceñido al amor propio. En su comunicado, dio las gracias a GQ por la oportunidad, pero si quiso enmarcar su inconformidad:

“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Posando en bikini y con prendas cut out sumamente atrevidas, Karol G muestra que no debemos temer a mostrar nuestras curvas y que la belleza radica en nosotras mismas, no en una medida ‘estándar’.

La reacción de los famosos a las ediciones de Karol G en la revista GQ

La portada de GQ, muestra a una falsa Karol G, con un look fuera de la realidad, pues, buscaron adelgazar varias zonas de su rostro sin éxito, tanto que este terminó viéndose deformado, con su cuerpo pasó lo mismo y pese a que, por lo que menciona la cantante, la revista estaba al tanto de la inconformidad de la colombiana, estos no hicieron nada por cambiarla.

Algunos famosos ya se dieron a la tarea de comentar su publicación, entre los comentarios se leía: “¡Eres tan hermosa! No entiendí la necesidad de deformarla así”. Dijo Jenn Muriel, por otro lado, Sebastián Villalobos dijo “Grítalo reina”, “No entiendo qué querían hacer!!! Es otra persona”, “Una de las cosas más cautivadoras en ti es precisamente tu naturalidad, No te representa, totalmente de acuerdo!! Lo que te hace más bella todavía, diosa”, “¿Se fijaron que incluso parece de esas fotos donde uno queda a media pose? De esas que toman a la ligera cuando uno pide el favor y no ha terminado de acomodarse, queda uno hasta con los ojos medio cerrados… en fin, es que parece otra persona, no sé en qué estereotipo querían que encajara cambiando sus rasgos, ya hasta bloquearon los comentarios”.

Hasta el momento la revista GQ México no ha respondido a la cantante de género urbano, respecto a las acusaciones que ha hecho contra la editorial por el exceso de edición que tuvieron sus fotografías.