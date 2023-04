Uñas blancas con piedras: 5 diseños para verse discreta y sofisticada en cada evento

Uñas blancas con piedras Son tu complemento perfecto en cualquier look (The Nail Market/Pinterest)

Las uñas blancas con piedras son las más elegantes para una manicura con clase, sin importar si son largas o cortas. Lo que más nos cautiva es su atemporalidad al tratarse de un modelo clásico y traidicional para todos los eventos.

Los brillos, además, en su justa medida, serán como llevar un accesorio más sin renunciar a la delicadeza y modernidad que queremos en nuestros atuendos.

Uñas blancas con piedras 2023

Sobre una base lisa

Y si sobrecargar es lo que no queremos, un blanco leche básico no te va a dejar mal sin importar la temporada. Este tono o similares, lo puedes utilizar con cualquiera de tus looks sin desentonar y encima aplicar la pedrería bajo el patrón que más te guste.

Francesas

Por otra parte, dale un giro de originalidad y diversión a las clásicas francesas incorporando sobre ellas un poco de piedras. Lleva una base nude y dibuja las puntas en blanco. Posteriormente, agrega una piedras plateadas repartidas sobre ellas y sella con brillo.

Combinadas

Y para salir de la zona de confort, puedes mezclar el brillo de la pedrería con los estampados de temporada, por ejemplo, el floral o hasta el animal, que siempre vuelven cada año. Eso sí, en pequeños toques, para no exagerar la elección de nuestras manos.

Brillos plateados

Lleva las uñas completas de esmalte blanco, y en una aplica un esmalte brillante plateado o brillos en este tono y tendrás un diseño chic y moderno. El plateado combina de excelente manera con el acabado frío del blanco, ideal para ir a una fiesta.

Sobre una base transparente

Y si más que a las uñas blancas con piedras, quiere darles protagonismo a tu base natural, entonces hazte con un top coat transparente para una oda a la naturalidad y sencillez. Para darle un toque distintivo, agrega pedrería a los costados.