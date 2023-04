Estilo ‘wet look’, la tendencia a la que Nadia Ferreira se suma y que puedes lograr en 3 pasos

Nadia Ferreira Nadia Ferreira se une a la tendencia wet look (Instagram @nadiatferreira)

La modelo paraguaya Nadia Ferreira es sinónimo de belleza, talento y glamur. Desde su adolescencia está inmersa en el mundo de las pasarelas, que la llevó a ser la representante de su país ante el Miss Universo en el 2021. Esto la catapultó y ahora en embajadora de varias marcas y sale constantemente en portadas de importantes revistas de moda.

El año pasado anunció su romance con el cantante Marc Anthony y en mayo se comprometieron en matrimonio. Promesa que sellaron el pasado 28 de enero de este año en una lujosa boda que duro dos días y a la que asistieron grandes personalidades de todos los ámbitos.

Si antes había captado la atención de muchos, desde que se conoció que era la pareja del boricua esto se maximizó al 100%. Viajan juntos a todos lados y escaló en su nivel de glamur. A sus 23años es referencia de moda.

El 14 de febrero anunció que el verdadero amor de su vida viene en camino y desde entonces no para de lucir espectaculares atuendo para su baby boom. Regia y sofisticada, así luce a cada parte a la que llega, y por su puesto que no se pudo resistir a la tendencia wet look, en la que la cabellera luce húmeda, como si recién saliera de la ducha. Un estilo que le queda muy bien.

Se suma al wet look

Nadia ahora adora posar para las revistas y su cuenta en Instagram con este estilo muy moderno y chic que realza completamente sus facciones y, además, la hace lucir más fresca. Como lo hizo recientemente cuando deslumbró con un traje de baño negro con transparencia y con su larga cabellera negra peinada hacia atrás con un aspecto como recién salida de la piscina.

O en la sesión de fotos que para la revista Bazaar, en la que también usó este peinado bastante fácil de llevar y que a pesar de parecer informal, hace lucir muy chic.

Para el evento de presentación de Marc Anthony como embajador de Bulova, la marca de relojes de lujo, Nadia presentó un video de cómo el proceso para conseguir este estupendo peinado fresco, que estuvo a cargo de su estilista Marcos Carrasquillo.

Cómo conseguirlo el efecto de pelo mojado en 3 pasos

Para tener este look, no se requiere ser una experta, pues es bastante sencillo de lograrlo. Para esto solo necesitarás un gel para cabello, un spray fijador o mousse de tu preferencia.

1. Al contrario de lo que se piensa, tu melena debe estar seca y bien peinada, porque aunque no lo creas así lograrás un mejor efecto. Aunque también lo puedes tener húmedo, en especial si es rizado.

2. Aplica gel en la yema de tus dedos y distribúyela poco a poco por todo el cabello, comenzando la raíz y terminando en las puntas. A medida que lo hagas, incrementa la cantidad del producto.

3. Ahora peina con un peine de cerdas cerradas en sentido en el que crece el pelo. Puedes optar por dejarlo suelto o llevar una coleta.