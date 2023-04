5 colores de pelo que rejuvenecen y estilizan a mujeres entre los 50 y 60 años

Al llegar a los 50 y 60 años hay ciertos colores de pelo que más nos benefician si lo que buscamos es rejuvenecer y estilizarnos acorde a las tendencias.

Estos ayudan a quitarte años de encima, hacerte lucir moderna y cargada de brillo para un aspecto juvenil que todos van a envidiar.

Colores de pelo que rejuvenecen a mujeres de 50 y 60 años

Rubios

Si eres de tez clara, es evidente que los rubios siguen siendo ideales para ti, eso sí, los tonos muy fríos han sido desplazados por rubios oscuros con matices que disimulan las raíces o tonalidades doradas o arena.

Castaños fríos

La misma tendencia se denota en los castaños claros, o marrones, que son perfectos para una base lisa y te permiten agregar mechas suaves cerca de la cara para iluminar un poco, pero siempre dentro de las tonalidades miel o caramelo.

Chocolate

Entre los colores de pelo para mujeres de 50 y 60 años también se asoman aquellas tonalidades más intensas y oscuras que son para mujeres más clásicas y que deseen poco mantenimiento. Un castaño con reflejos aporta calidez, sofisticación y brillo natural al cabello.

Cenizo

Pero si los extremos no son tu problema, el cenizo también es uno de los tintes más recomendados en 2023. Especialmente en un balayage con un sutil degradado para no perder la naturalidad en el look.

Caramelo

Por último e ideal para mechas, llega el caramelo a iluminar las melenas más oscuras. Otro punto positivo es que da un efecto tridimensional, por lo que tu pelo tendrá vida y cuerpo bastante vistoso. Es perfecto cuando queremos empezar a hacer una transición entre la aparición de las canas y una base elegante, hasta que por fin nos decidamos a la melena gris a pleno.