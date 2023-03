Una coleccionista: Georgina Rodríguez reveló que tenía 150 bolsos: cuáles son los más caros

“Para sorprenderme a mí, el día de hoy es muy difícil”, es una de las frases que dice la modelo Georgina Rodríguez como parte del tráiler de la segunda temporada de su serie, que se estrenó hoy 24 de marzo en Netflix. Y pues, cómo se puede sorprender a alguien que lo tiene todo, que prácticamente no hay objeto en el mundo que no pueda tener.

La pareja del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, está llena de lujos. Todo lo que quiere lo compra, como haría cualquier que tuviera la cantidad de dinero que ellos tienen. Ella es conocida porque no hay momento en el que aparezca y no lleve algo costoso encima, sin importar si va a las dunas de Catar o al gimnasio.

Lee también: Humildad: Así Georgina Rodríguez y Cristiano le inculcan valores a sus 5 hijos

Por muy sencillo que parezca cualquier look que se ponga, siempre valen cientos de miles de dólares. Esta semana estuvo en el programa español El Hormiguero, en lo que fue su primera entrevista para televisión, y contó parte de su vida.

Pablo Motos, conductor del espacio, le preguntó cuántos bolsos aproximadamente tiene ella afirmó que en su colección hay unas 150 carteras de lujo. “Antes vendía bolsos y ahora los regalo a amigos, empleados, en cumpleaños”, dijo la influencer.

Pero, ¿qué te hace necesitar tantos bolsos? le consultó el conductor de Antena 3: “¡Ay no sé!, esa misma pregunta me la hace Cris (Cristiano) Para mi cumpleaños me dice: ‘¿qué quieres?’ y le digo: ‘Un bolso. El mismo que tengo, pero más grande’ y me dijo: ‘Me niego. No te lo voy a comprar’, (Ella respondió) ‘Da igual, me lo compraré yo”.

Lee también: Georgina Rodríguez se desquitó de las críticas por su lujosa vida con elegante respuesta

Georgina se ha replanteado el tener tantas piezas de este accesorio: “Llega en un punto que ya teniendo como mil bolsos uno se replantea y más viniendo de donde vienes. que yo tenía muy poquitos bolsos antes de empezar con él (Cristiano)”.

Obsequiará 100 bolsos a sus fanáticas

Georgina le regaló un bolso rosado muy elegante a la esposa de Pablo y acotó que también hará lo mismo con 100 seguidoras. Este accesorio será muy especial porque está hecho con la lona publicitaria en España con la que promociona la segunda temporada de “Soy Georgina”. Por supuesto este no podía faltar en su colección, por lo que ella tendrá uno.

Para ganárselo, hay que tomarse una foto con la vaya publicitaria, compartir la imagen en Instagram con la etiqueta #DameUnBolsoGeorgina y explicar por qué se lo merecen.

Cuánto cuestan los bolsos de Georgina

Diamond Himalaya Birkin

Literalmente la empresaria tiene una fortuna invertida en su colección de carteras de lujo. Ella no se cansa de presumir en su cuenta de Instagram que en sus manos está el bolso más caro del mundo. Se trata del Diamond Himalaya Birkin de la firma Hermès, de piel de cocodrilo del Nilo, tiene un diamante de 18 quilates sobre oro blanco situado en su cierre.

Está valorado en unos 380 mil dólares y es un modelo exclusivo, puesto que para tenerlo hay que ser cliente frecuente de la marca o una personalidad. Ambos requisitos los cumple Rodríguez. Este modelo no se encuentra en ninguna tienda virtual o física de la casa francesa, se hace por encargo. JLo, Victoria Beckham y Kim Kardashian son las otras celebridades que tienen uno.

También tiene un Birkin en rojo, que cuesta unos 200 mil euros. Estos dos son sus preferidos, porque a a pesar de la gran colección, estos son los que más usa y hay registro en su cuenta en Instagram.

Ella también tiene otras marcas, como Prada, Chanel, Balenciaga, Bottega Veneta y Loewe. Este Dior Tote Book, que vale unos 3100 dólares, que lució en las dunas de Catar. Así como la icónica bolsa 2.55 en Chanel en blanco que llevó a los partidos en el Mundial de Fútbol el año pasado. Este tiene un costo de unos 10.500 USD.

Georgina deja muy claro que no escatima en precios para darse su lujoso capricho, que muchas mujeres del mundo también se darían.