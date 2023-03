Humildad: Así Georgina Rodríguez y Cristiano le inculcan valores a sus 5 hijos

En un ajustado vestido negro 3/4 con un lujoso collar, un anillo con un diamante de 9 quilates y el cabello suelto llegó la modelo Georgina Rodríguez, por primera vez, a un estudio de televisión, este miércoles 22 de marzo. Fue la invitada especial del programa español El Hormiguero, y su conductor Pablo Motos tuvo el privilegio de hacerle la entrevista.

Se notaba muy nerviosa y muchas veces incómoda ante las preguntas constantes e insistentes sobre su pareja, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, y todo lo material que tienen en sus vidas. Sin embargo, logró mostró su lado humano.

Ella llegó para promocionar el estreno de la segunda temporada de su serie “Soy Georgina”, que se estrenará mañana 24 de marzo en Netflix y en la que contará sobre los duros momentos que sufrió el año pasado cuando uno de sus mellizos murió en abril.

Muchos la catalogan como una mujer superficial, materialista y frívola, y que esto mismo se los inculca con el ejemplo a sus dos hijas: Alana Martina y Bella Esmeralda, así como a los hijos de Ronaldo: Cristiano Jr y los mellizos Eva y Mateo, a quienes los considera parte de ella.

Sin embargo, mostró todo lo contrario cuando Motos le preguntó: “¿Cómo haces tú para que tus hijos valoren las cosas de la vida siendo tan privilegiados, para que noten el valor de las cosas?. La empresaria le afirmó: “Cristiano y yo somos y valoramos cada oportunidad porque sabemos el valor que tienen. Por ejemplo, que Rosalía después de un concierto está reventada, nos reciba eso de admirar”.

Acotó: “Entonces, nosotros siempre inculcamos a nuestros hijos que hay que cuidar las cosas y hay que agradecer, porque oye la gente no está obligada a tratarte bien por ser hijo de...” Pero, además también le enseñan que deben ser agradecidos por estar contar con lo que tienen, ya que otros no tienen esa dicha.

Lee también: Es el hombre que queremos: Este es el regalo invaluable que Cristiano le dio a Georgina

Pablo le preguntó qué hace cuando ellos dejan comida en el plato: “Siempre les digo, la comida no se deja, si no, para merendar. (...) A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo: ‘Esto es lo que os puede pasar’”, Y confesó que ella entienden a sus hijos porque también era muy mala para comer: “Ahora les veo y me identifico mucho con ellos, pero es que tienen que comer”.

La modelo también manifestó que se siente muy orgullosa de la educación que le están dando a sus chicos, y trató el tema del bullying, pues le indigna ver cómo algunos niños son violentos en la escuela y le pegan a otros:

Recientemente uno de sus hijos llegó llorando del colegio (aparentemente porque fue agredido) y ella le preguntó: “Bueno, ¿y tú con lo que calientas en casa no te sabes defender? Claro, yo les inculco tanto el ‘no pegues’ (...) Cuando te peguen tus hermanos, me lo dices a mí porque si él te pega y tú pegas os tengo que castigar a los dos, pero si a ti te pegan y tú no pegas, no te castigo a ti”.

Ella sostiene que sus cinco hijos son muy educados, algo que a ambos les hace sentir que están haciendo un buen trabajo, pues ellos son su prioridad.