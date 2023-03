Es el hombre que queremos: Este es el regalo invaluable que Cristiano le dio a Georgina

La modelo Georgina Rodríguez es una de las mujeres más ricas del planeta. El lujo y ella se han convertido en sinónimo, y no hay ocasión en la que deje de mostrar todo su glamur. Ella es la dueña del corazón del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo y la madre de sus dos hijas menores.

Este miércoles 22 de marzo, por primera vez, dio una entrevista televisiva, y el programa “El Hormiguero”, fue el escenario para contar algunas cosas que no se divulgaron en su serie. La segunda temporada de ‘Soy Georgina’ se estrenará este 24 de marzo por Netflix en el que asegura que “siguo siendo la misma, pero sin ser igual”.

Allí contó lo duro que fue, tanto para ella como para Ronaldo, perder a uno de sus gemelos a pocos días del nacimiento en abril del año pasado. Pero también detalla lo importante que ha sido él en su vida, y no precisamente porque la hizo vivir un cuento de hadas, sino porque el apoyo constante que le brinda.

“La vida es dura, la vida sigue. (...)Cris me animó muchísimo a seguir con mis compromisos. Me dijo: ‘Geo, sigue con tu vida. Te hará bien. (...) Es súper detallista, muy bueno conmigo. Cristiano es el amor de mi vida”, es parte de lo que revela la influencer en el streaming.

Pero en “El Hormiguero” también reveló algunos cosas que son importantes para ella y no está basado en nada material. Precisamente, esto fue lo que le regaló el futbolista portugués para su cumpleaños 29, que lo celebró el pasado 27 de enero.

“(...) Él no es muy materialista. No somos materialistas. (...) Este año me regaló su tiempo porque casualmente mi cumpleaños coincide con partidos y paso muy pocos cumpleaños con él, mis hijos también, pocos cumpleaños juntos por su carrera, y este año me regaló su tiempo. Me sentí súper feliz. Pude compartir mi cumpleaños con él y mis hijos, con familia y amigos”, contó la modelo que nació en argentina, pero vivió toda su vida en España.

Como todas personas adineradas, no escatiman en gastos al momento de darse obsequios en las ocasiones especiales, y Cristiano es reconocido por ser extravagante. El año pasado sorprendió a Georgina, algo que ella misma manifiesta que es muy difícil de hacer.

Él pagó para que su rostro estuviera por dos minutos en toda la fachada del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con más de 800 metros de alto. Este detallazo en el emblemático edificio de Dubái le costó al futbolista unos 350 dólares.

Ella realmente ha demostrado cuándo ama a su familia y lo importante que ha sido tener a Ronaldo como un hombre que la apoya en cada uno de sus sueños y dificultades.