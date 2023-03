¿Se cansó del hate? Georgina Rodríguez envía clara indirecta a quienes la critican

No hay dudas que la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, se ha convertido en una referencia en el mundo de la moda y la sociedad por influenciar en la manera en cómo se puede escalar para conseguir el éxito.

Cada post de ella es evidencia de elegancia, glamour y en especial de la atención que tiene con el futbolista y con cada uno de sus hijos. Una serie para conocer su vida no fue suficiente y es por ello que millones de personas en el mundo la siguen para tomar en cuenta sus consejos.

Pero algunas veces no todos están de acuerdo y esa es una de las cosas que ha ocurrido en su más reciente historia en la red social Instagram en la que expresa un mensaje. Pues tal parece que decidió ponerme en el mismo tono de quienes la critican y extendió su mensaje.

“Otro maravilloso día de trabajo, para que después no digan que las ricas no trabajamos” — Georgina Rodríguez

Comparan a Georgina con Francia Márquez

La historia ha sido replicada por una cuenta dedicada al espectáculo y en los comentarios de la publicación las diversas reacciones de la comunidad digital no se hicieron esperar, pues con opiniones dividas llenaron el post.

“La vida que me merezco, solo me falta terminar mi carrera universitaria, y encontrarme un futbolista guapo, sexy, y millonario ja ja ja ja ja”, “Francia después de bajar del Helicotero 😂 😂 😂 😂”, “¿Las ricas? ¡Uy, perdón señora!” y “¿Habrá pensado si sería rica en este momento de su vida si Cristiano no habría aparecido en su vida?”, son solo algunos de los mensajes que destacan.

“¡Queridas! He vuelto”

Tras el éxito recogido en la primera temporada de su reality, la segunda parte viene cargada de sorpresas y con más fuerza que antes. El seriado de la española vuelve a estar producido por Komodo Studio y verá la luz el próximo 24 de marzo en Netflix.