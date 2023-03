5 diseños de uñas acrílicas con piedras que son preciosas y delicadas

Cuando queremos ser el centro de la atención donde vayamos, nada como optar por los diseños de uñas acrílicas con piedras que elevan el look.

Hay que dejar los viejos prejuicios atrás y parar de creer que sobrecargan nuestra imagen o restan sofisticación. En su justa medida, será como llevar un accesorio más sin renunciar a la delicadeza y modernidad.

Uñas acrílicas con piedras 2023

Sobre una base natural

Y si sobrecargar es lo que no queremos, los tonos nude y pasteles son los favoritos porque no te van a dejar mal sin importar la temporada. El blanco leche, un beige almendra y similares, que puedes utilizar con cualquiera de tus looks sin desentonar y encima aplicar la pedrería.

Francesas

Asimismo, dale un giro de originalidad y diversión a las clásicas francesas incorporando mucho ‘bling bling’. Lleva una base nude o de brillo y dibuja unas líneas en las puntas en el tono que desees y agrega una piedra plateada en la base y sella con brillo.

Francesas, pero invertidas

En el mismo orden de ideas, también podemos variar el look añadiendo a las uñas acrílicas con piedras estas aplicaciones pero en la base de la uña, haciendo el modelo a la inversa. Consiste en aplicar los brillantes en la parte más cercana a la cutícula.

En todas las uñas

Pero si no te molesta exagerar y atraer todas las miradas, entonces puedes jugar con más y más piedras en tus uñas. Un modelo que a muchas cautiva es adherirlas a la base lisa alrededor de la uña, generando un delicado marco que además resulta muy original.

Combinadas

Y para salir de la zona de confort, puedes mezclar el brillo de la pedrería con los estampados de temporada, por ejemplo, el floral o hasta el animal, que siempre vuelven cada año.