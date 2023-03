Con un sexy animal print, Carmen Villalobos desmiente los rumores de embarazo e impone moda

Carmen Villalobos volvió a desatar suspiros luego de unirse al trend de ‘TQG’, la nueva colaboración de Shakira con Karol G, donde las colombianas mostraron algunos de sus mejores y más sensuales pasos entre escenarios que envolvían el hielo y el renacer del fuego, ¿una clara metáfora al ave fénix?

Actualmente, la actriz de ‘Sin Senos no hay Paraíso’, está adentrándose en una nueva relación que la hace lucir más radiante que nunca, y es que hace no mucho, había vivido una de las separaciones más sonadas en el espectáculo con Sebastián Caicedo luego de 13 años juntos y una boda en Cartagena, ciudad de su país natal.

Tras confirmar su relación con el también conductor Frederik Oldenburg, Carmen Villalobos luce radiante, pero eso no ha evitado que muchos continúen especulando que la actriz continúa enviando indirectas a través de los trends de TikTok a los que se ha unido, lo sean o no, muestra que a sus 39 está viviendo una de sus facetas más sexis.

Con sensual pants de animal print y top negro: Carmen Villalobos presume sus mejores pasos

No solo compartió su versión de la coreografía que Karol G y Shakira presentaron en su video para ‘TQG’ sino que lo hizo suyo por completo, ciñéndose a una tendencia que viene fuerte este año y es que parece que la actriz ha escuchado los consejos de Carolina Herrera, sumándose a la tendencia de ‘animal print’.

La diseñadora venezolana había proclamado el animal print como la tendencia ganadora de este año luego de lanzar una colección completa que recordaba al jaguar, luciéndola, por primera vez, Anne Hathaway durante su shooting de Vogue Hong Kong, presumiendo un total look de este estilo.

Fue Carmen Villalobos quien ahora ha dado un giro a esta tendencia y muestra que podemos llevar este estampado de una forma más casual.

La compatriota de Shakira optó por un pantalón holgado de animal print en color menta con rosetas negras, esto lo combinó con un top negro de tirantes halter, mostrando una derivación de esta moda y llevándola a un estilo casual y chic.

Así aprovechó a desmentir los rumores de embarazo, pues en la última publicación que hizo con su novio los comentarios no temieron comentar sus sospechas.

Carmen Villalobos, ¿es una fiel fanática de Shakira?

No es la primera vez que Carmen Villalobos se une a un trend que lanza dardos hacia un ex y especialmente a los de Shakira, pues hace no mucho también mostró sus mejores pasos con la sesión que grabó la barranquillera junto al productor argentino Bizarrap que, hasta el día de hoy, sigue acumulando éxitos.

Muchos atribuyen que son una serie de indirectas a su ex pareja Sebastián Caicedo y a su nueva novia Juliana Diez, lo cierto es que se ve feliz y plena junto a Oldenburg, tanto que incluso se llegó a especular sobre un posible embarazo.

A pesar de los rumores y especulaciones, Villalobos, muestra que ni son dardos para su ex, y que en realidad es una ferviente amante de TikTok, pues parece ser que el baile es otro de sus grandes grandes talentos.