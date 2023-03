Aislinn Derbez unió la maternidad con la sensualidad: los bikinis que la han hecho brillar

Entre hermosos spots donde la playa, el sol y las palmeras rodean la figura de Aislinn Derbez hay un fuerte mensaje de amor propio, a través de fotografías que dejan ver a la mamá de Kailani Ochmann como un símbolo de sensualidad, pero también como un recuerdo de aceptarnos a nosotras mismas y a nuestro cuerpo.

Sin temor a lucir su figura, muchos creerían que su delgadez y curvas no serían un impedimento para que la hija de Eugenio Derbez mostrara su cuerpo mientras está en uno de sus constantes viajes, en realidad va más allá. Hace un tiempo fue atacada por mostrar su figura luego de dar a luz a su bebé en 2018, fue cuando entendió el valor del cuerpo y lo exigentes que podemos llegar a ser con él.

Aislinn Derbez, un alma viajera que presume sus curvas mientras disfruta del clima cálido de las playas de Tulum y California, muestra que la maternidad no está peleada con la sensualidad, a través de hermosos bikinis, así los luce.

También te podría interesar: Mauricio Ochmann llegó a romper el gen Derbez: 7 fotos de su hija donde parece su clon

Aislinn Derbez: todas las veces que brilló con bikini

Presumiendo su ‘Baby Bump’

El look estrella sin duda se lo llevó en noviembre de 2017, cuando Mauricio Ochmann subió una fotografía donde se podía apreciar a la orgullosa mamá mostrando su pancita de embarazo a través de un bikini negro con bordados neón en tonos rojo, verde y amarillo con grecas.

Bikini animal print

Aislinn Derbez brilló con un bikini animal print que se sostenía por una serie de tiras que rodearon la parte superior de su abdomen, mostrando su increíble figura, luego de convertirse en madre.

Un look multicolor

A través de un increíble atuendo multicolor, la hermana de Vadhir Derbez, lució un bikini cruzado de característica jaspeada entre tonalidades amarillas, azules, rosadas, amarillas y moradas.

Un San Valentín especial

Porque Derbez no está peleada con los estampados, brilló con un bikini verde, figuras de hojas y palmeras, donde posó junto a Matha Higareda para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Un ‘savage’ look

No solo los ‘minibikinis’ son su fuerte, Aislinn Derbez también ha lucido otros looks de playa que la han hecho brillar donde no muestra tanta piel, tal es el caso de este bikini blanco con estampado de rosetas de jaguar, cuya parte inferior es de tiro largo, junto con un top mucho más amplio.

El crochet: su pieza estrella

De un tiempo para acá parece que los looks hechos de crochet son sus grandes favoritos y es que aparte de dar ese aspecto libre y natural en la playa, lucen bastante frescos y chics, aunque ha usado atuendos enteros de este tipo, también lo ha hecho a través de bikinis.

Aquí vemos como desata su lado más sensual con un bikini crochet blanco, las líneas tejidas ayudan a enmarcar su figura a través del top y la parte inferior de su conjunto.