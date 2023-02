Shakira es la reina del dorado: el poderoso significado detrás de sus mejores looks

Incontables han sido las veces que Shakira ha deslumbrado con el dorado, siendo este el principal aliado de sus looks, a través del tiempo, la colombiana ha brillado con conjuntos de este tono e incluso llegó a nombrar a uno de sus discos de esta forma. El valor de este color va mucho más lejos de lo que pensamos para la cantante.

La cantante de ‘Suerte’ ha sabido como brillar a través de looks que, más allá de la extravagancia, muestran las bondades de que a veces es la simpleza la que ayuda a potenciar los conjuntos que utilizamos y por consiguiente a nosotros mismos.

Shakira no solo brilla por sus looks, al día de hoy se ha convertido en un referente femenino de fortaleza tras su separación con Gerard Piqué, mostrando que una ruptura no tiene por qué rendir a una mujer y que, al contrario, puede sacar lo mejor de ella, mostrando que el brillo no se apaga, ni el mundo se acaba.

¿Qué significa el color dorado para Shakira?

Si fijamos nuestra mirada hacia atrás, podremos notar que Shakira tiene una especial conexión con este tono, si bien el color negro también es un recurrente, el ganador es el color dorado, que en diferentes ocasiones la ha hecho brillar, pero su significado es más profundo de lo que muchos pensarían.

Este color no solo ha sido protagonista de sus conjuntos, también lo llevó a su producción musical lanzada en 2017 a través de Sony Music Entertainment, donde presentó una serie de colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Maluma, Nicky Jam y Prince Royce. Es en este álbum donde por fin hace mención del significado detrás de este color.

Para la presentación de ese disco, Shakira se apoyó de sus fans, haciéndolos parte de su álbum y es que como narran en el comunicado de su disquera donde se lee “Según leyendas colombianas, la ciudad de “El Dorado” guardaba tesoros preciosos y muchos años pasaron en búsqueda de ellos. Siguiendo la temática del álbum, Shakira ha escondido tesoros alrededor del mundo”.

Esto podría indicar que la colombiana pudo hacer referencia a cada uno de los fans que han seguido su música alrededor del mundo y claro, los hits que han marcado la historia de su carrera.

Las veces que Shakira ha brillado con el dorado en sus looks

Super Bowl 2020

Su icónica presentación para el medio tiempo celebrado en el Super Bowl de 2020 junto a Jennifer Lopez, mostró a la cantante con un look metálico en color dorado de chaqueta bomber y short de flecos que combinó con botines.

Su colaboración con Karol G

Shakira y Karol G presentaron el primer adelanto de su tema con una fotografía donde se podía vislumbrar un look de Di Petsa con un diseño como si de una prenda mojada se tratara, el color era dorado e incluía algunos olanes en él.

Presentación del álbum ' El Dorado’

Para la presentación de su álbum ‘El Dorado’ mismo que incluía el tema dedicado a Piqué ‘Me Enamoré’ y ‘La Bicicleta’ con Carlos Vives, que también hace alusión a su ex pareja, se presentó con un vestido corto con espejos dorados alrededor de toda la pieza.

No olvidemos hacer una mención especial a su baño en dorado para el videoclip con Nicky Jam donde se cubrió en pintura de este tono, además ha formado parte de otras etapas en su vida, por ejemplo su video para el tema “Suerte” con esos aires gypsy y otras sesiones y galas donde ha parecido con el color.