5 tintes chocolate que son perfectos para todas sin importar la edad o el tono de piel

¿Estás buscando un cambio de look? Los tintes chocolates siempre son una gran alternativa para las mujeres que buscan algo moderno y atemporal, independientemente de su edad o tonalidad de piel.

Y es que, en las bondades de esta tonalidad, encontramos colores naturales y que son una excelente opción para cualquiera que quiera darle vida a su cabello, ya sea que esté buscando una nueva imagen o simplemente quiera refrescar un poco su look.

Estos son algunos tintes chocolate que debes probar

Chocolate castaño

Quizá una de las tonalidades básicas, apunta a quienes no quieren normalmente hacer un cambio tan drástico en su look. El castaño es un color suave y natural que se adapta a la mayoría de los tonos de piel y no es tan oscuro como para convertirse en algo abrumador.

Chocolate caoba

Si buscas un toque único y sofisticado que se adapte a cualquier tono de piel, esta es una de las propuestas que tienes que probar de sí o sí. Es una excelente opción para aquellos que quieren salir de la zona de confort con su look con un color oscuro más intenso y elegante.

Chocolate oscuro

El típico tono que muchos incautos le dirían negro, pero es chocolate. Si tienes la piel clara, esta opción es perfecta para ti. Esta tonalidad profunda y dramática da vida al cabello y es ideal para aquellas que buscan un look moderno y fresco.

Chocolate cobrizo

Probablemente de los más atrevidos del listado, los tonos rojos con el chocolate abundante generan una mezcla perfecta para todas las chicas que quieran una melena con brillo intenso y un color vibrante. Además, es bastante versátil y fácil de combinar.

Chocolate caramelo

Por último, entre los tintes chocolate hay que incluir el caramelo, que es una de las mejores combinaciones que podrías probar, ya que se adapta también a casi todas las tonalidades de piel. Ese toque dulce y oscuro mezclado con el chocolate dan como resultado un color bastante brillante y profundo que te harán ver bastante coqueta.