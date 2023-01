Tintes de pelo para morenas de 30 años que quieren refrescar su imagen e iluminar el rostro

Para acertar con nuestros cambios de look debemos escogerlos acorde con nuestro tono de piel y edad, por eso, estos son los tintes de pelo para morenas de 30 años más favorecedores.

No importa si quieres ser más atrevida o más clásica, podrás encontrar un estilo que se adapte a ti y con el que más cómoda te sientas, mientras que a la par potencias el bronceado natural de tu piel.

Tintes de pelo para morenas de 30 años

Malva

Si te gustan los detalles rojizos, ¡es para ti! Es un estilo elegante y fácil de mantener para cualquier tipo de corte de pelo y largo, haciendo que el rojo sea sutil y muy sofisticado, sin importar la edad.

Chocolate

Sin importar nuestras facciones, estilo o tendencia, siempre queda bien. Es una propuesta natural que además evitará que tengas que ir constantemente al salón de belleza por los retoques, luciendo muy sano y brillante. Es ideal, sobre todo, para aquellas que tienen un subtono de piel cálida.

Dirty Brunette

Así le llaman los expertos a este mezcla del castaño con rubio para que el resultado sea muy moderno y elegante. Requiere mayor inversión y mantenimiento, pero vale totalmente la pena porque suaviza el rostro y dulcifica las facciones del mismo.

Miel

Lo que nos encanta de este tinte de cabello para morenas es que aporta muchísima luz al rostro y es perfecto para aclarar el cabello sin llegar al rubio, asimismo es un color que te quitará años de encima y que tiene muy poco mantenimiento.

Rubio cenizo

Por último, si los extremos no son tu problema, el cenizo también es uno de los tintes para morenas de 30 años más recomendados en 2023. Especialmente en un balayage con un sutil degradado para no perder la naturalidad en el look.