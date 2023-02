Anne Hathaway demostró que es la reina de las transparencias: así brilló con Kristen Stewart

Las estrellas comenzaron a desfilar por la alfombra roja del 73 Festival Internacional de Cine de Berlín, que inició este jueves 16 de febrero y se extenderá hasta el próximo 26 de febrero. Este es uno de los tres festivales más importantes del mundo cinematográfico, junto al de Cannes y Venecia. Se desarrolla en la capital de Alemania para exponer las mejores cintas del último año.

La noche de ayer dos grandes artistas de Hollywood dejaron a todos atónitos con su desfile. Se trata de las actrices Anne Hathaway y Kristen Stewart, quienes brillaron con sus estupendos vestidos a su llegada a la gala del séptimo arte.

Conjunto de blazer y pantalón

La primera en pisar al alfombra roja para la ceremonia inaugural fue Kristen, quien optó por la casa de moda Chanel para sus entradas triunfales. Durante la tarde usó un conjunto de blazer y pantalón bota acampanada, ambos en tweed con colores tierra, con un aire de los años 70, que formaron parte de la colección Métiers d’Art 2022-2023, que presentó Chanel en diciembre del año pasado en el Palacio de Justicia de Dakar.

Para la noche, deslumbró con un vestido de falda blanca con textura y en corte de princesa, mientras en la parte superior contaba con una especie de delicados arneses negros, que tenían estampados motivos florales y escote recto en blanco con detalles de tiernos venados, que pertenecen a colección Alta Costura de primavera-verano 2023, según reseña la revista ¡Hola!. Su outfit lo acompañó con unos botines blancos con punta redondeada en negro y con tacón ancho.

Atrevida transparencia

La celebridad Anne Hathaway también impactó con su look con la sencillez y la elegancia que la caracteriza. Para la tarde, lució un sobrio vestido largo negro, manga larga y con capucha, con un falda de cuero negro, que tenía como detalle un cierre en la parte delantera. Forma parte de la creación de Alaïa. Así estuvo cómoda para el estreno de su cinta She Came to Me.

Su look estuvo compuesto por un medias panty negras y anillos. Su cabello estaba suelto y al natural, lo que dio un toque chic y relajado.

Pero en la noche dejó salir toda su sensualidad en un vestido con transparencia y detalles de lunares de lentejuelas negra y pequeños lazos en el mismo tono unidos entre ellos. Era ceñido al cuerpo y dejaba ver su espectacular figura. Sin duda de la mano del diseñador Valentino, logró captar toda la atención del público con esta obra su creada para la colección primavera-verano 2023. Ella jamás había optado por este tipo de vestimenta tan sugerente.

She Came to Me es la comedia romántica de Anne Hathaway y Tahar Rahim, Nicole Kidman y Steve Carrell que abrió la gala. Mientras que Kristen Stewart llegó para presidir el evento.