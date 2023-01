Escotes y colores vibrantes: los espectaculares looks de invitadas en la boda de Marc Anthony

Marc Anthony y Nadia Ferreira unieron sus vidas en matrimonio, el pasado sábaod 28 de enero en Miami, invitando algunos de sus amigos más cercanos, lo que terminó siendo un gran desfile de estrellas entre actores, cantantes, figuras destacadas del mundo del entretenimiento, presidentes y hasta magnates.

Se convirtió en una mini alfombra roja que vio a grandes personalidades pasar y celebrar el amor de la pareja que a pesar de las polémicas por su diferencia de edad, teniendo ella 23 y él 54 años, eso no fue impedimento para encontrar el amor el uno en el otro.

Una relación que comenzó como una fan y un ídolo se fue transformando en amor, cuentan que su historia comenzó cuando ella apenas tenía 16 años y se había acercado al cantante a pedirle una fotografía, pues, admiraba su trabajo y su música, esto no es todo, pues también se dijo que en ese momento él todavía estaba casado Shannon de Lima.

También te podría interesar: Nadia usó 2 vestidos: uno llevó 122 horas en hacerse, con el otro se volvió una princesa

Así fueron los looks de las invitadas a la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Distintas estrellas internacionales se dieron cita en el Pérez Art Museum de Miami para celebrar la unión que venía preparándose desde su compromiso en mayo de 2022 en una boda que, como era de esperarse, sería un total lujo desde el espacio en el que se realizó, hasta los propios invitados, pues parecía que se trataba de una alfombra roja.

La alegría se vio reflejada hasta en las prendas por las que optaron las estrellas invitadas, donde las famosas optaron por sensuales y vibrantes atuendos, compuestos de lentejuela, brillantes colores que adelantan la primavera más grandes escotes.

Salma Hayek

Si bien la que se robó la noche y las miradas, fue Salma Hayek, quien optó por un vestido firmado por Giambattista Valli en color verde menta, algo ligero de organza, con ese toque sensual que resaltaba sus mejores atributos de una forma elegante con un escote ultra, convirtiéndose en la reina de la noche.

Victoria Beckham

Pero la actriz mexicana no fue la única en impactar con su vestido, y es que, Victoria Beckham no podía quedarse atrás, luciendo un vestido mucho más romántico en color rosa con olanes y tirantes, mostrando un beauty look completo de su propia marca, a su lado posó con Harper Seven su musa número uno para quien creó ese vestido azul.

Águeda López

La actual esposa de Luis Fonsi lució un imponente vestido rojo con pequeñas piedras del mismo tono, su característica ceñida hacía que sus curvas se acentuaran y presumiera su figura.

Cristy Solís

La empresaria cubana y esposa de Marco Antonio Solís lució un vestido a lo ‘barbiecore’ donde el escote pronunciado era el protagonista de su prenda compuesto por un cuello hálter, en la fotografía posó junto a sus hijas Marla y Alison, una optó por un tono azul con pedrería ceñido y elegante, mientras que la otra optó por la alegría del amarillo en su pieza de escote corazón.