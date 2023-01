¿Modelo o cantante? Shakira rompe con ‘la medida perfecta’ y brilla con looks de diseñador

Mejor que una modelo, Shakira ha demostrado que sus caderas no mienten y presume la belleza de un cuerpo latino enfundado en prendas de importantes firmas de diseñador. La colombiana tiene toda la madera para posar en las pasarelas, aunque para ella, los escenarios siempre serán su casa.

Gitano, rockero, la mezcla que marcó el sello de una de las cantantes más famosas de los años 2000, con un aire que rememoraba a Alanis Morissette y ese toque de sensualidad en sus bailes que iban al ritmo de canciones con líricas profundas con temas que giraban en torno al amor y todas sus variantes.

La reina de la metáfora, Shakira se convirtió en un referente musical y no solo eso, logró afianzar un lugar en la industria de la moda, con toques simples y precisos, no necesitó de la extravagancia para volverse un ícono.

Amante de las botas, plataformas y tacones de aguja, Shakira combinó este calzado con pantalones a la cadera, pareos y blusas de tirantes. Si se arriesgaba por vestidos, la mayoría eran cortos y lo suficientemente reveladores para dejar algo a la imaginación.

Shakira vs. Modelos, ¿quién viste mejor?

Estas son todas las veces que Shakira exaltó diversos looks de pasarela. Así logró hacerlos suyos, demostrando que no es necesario tener ‘medidas de modelos’ para rockear un atuendo.

Una novia sin igual

Para el video de su tema ‘Empire’, Shakira se convirtió en una hermosa novia, vistiendo un con un corsé de escote, palabra de honor y una amplia falda de tul envuelta en aros con terminaciones plisadas de la misma tela. Mientras la modelo optó por un look completamente blanco de Marchesa Bridal, la cantante mostró sus piernas.

La sensualidad de un vestido rojo

Para el video ‘Can’t Remember to Forget You’ en colaboración con Rihanna, Shakira desató sus pasos más sensuales optando por looks distintos, pero hubo uno que se convirtió en el sello de aquella producción. Un vestido rojo de Julien McDonald con falda de flecos largos y la parte superior en tonos nude que hacían parecer que su look estaba ‘pegado’ a su cuerpo.

El día que vistió igual que Pink

El look que usó Shakira para los MTV VMA’s 2009, donde protagonizó un gracioso momento junto a Pink, puesto que las dos optaron por el mismo vestido para la misma gala. Se trató de una pieza corta en color negro con brillo de Balmain.

Una estrecha relación con Versace

Son varias las veces que Shakira ha demostrado su especial gusto por la firma fundada por Gianni Versace en 1978, sobre todo para importantes shotings con otras editoriales de moda como Elle y Vogue. En el closet de la cantante, abundan prendas de la firma italiana.

El negro, su más grande ‘hit’

Shakira utilizó un vestido negro de transparencias durante un shooting para la revista Elle, firmado por Dior. La cantante usó esta pieza cuando decidió hablar sobre su ruptura con Piqué.