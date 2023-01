Enamorada y feliz: Carmen Villalobos deslumbra con nueva faceta de sensuales looks

Carmen Villalobos roba suspiro con cada post que sube a su cuenta oficial de Instagram, en la que ya acumula más de 2000 mil publicaciones y 21 millones de seguidores que fielmente comentan cada una de sus fotos apoyándola y aplaudiendo su estilizada figura.

La actriz de ‘Sin Senos no Hay Paraíso’ y conductora de Telemundo es una de las más queridas por el público, tanto que el año pasado, cuando anunció su separación de Sebastián Caicedo tras 14 años de relación y tres años de matrimonio, fue apoyada por sus seguidores, del mismo modo que su compatriota Shakira.

Hace poco se comentaba que Caicedo ya había encontrado el amor de nueva cuenta, se trataría de Juliana Diez, una empresaria fundadora de la marca de moda Navissi donde funge como directora. Además, la pareja no ha perdido la oportunidad de enviarse tiernos mensajes de amor en sus redes sociales y contestando a las historias que cada uno postea.

¿Quién era el hombre con el que Villalobos fue captada besándose?

Carmen Villalobos decidió darse un momento para disfrutar en un antro, acompañada de Frederick Oldenburg, con quien se habría dado un romántico beso bajo las luces de la discoteca. También hizo una parada en un restaurante llamado Onno’s Bayahibe ubicado en el puerto de República Dominicana

La actriz lució un look de impacto, estilo cut-out y tipo lencero de color negro, lo acompañó de unas sandalias color plata y plataforma ancha.

La transformación de los looks de Carmen Villalobos tras darse una nueva oportunidad en el amor

Estamos viendo una de las facetas más libres y felices de distintos famosos y Carmen Villalobos no fue la excepción, siguiendo los pasos de la cantante de ‘Antología’ y demostrando que el mundo no se acaba después de terminar una relación, luciendo algunos de los looks más impactantes de su carrera, caracterizados por esa explosión de color, tintes veraniegos y olanes.

Pero hay un constante en los looks de Villalobos que quizá no habíamos notado, pues se ha apoyado en el color negro para lucir conjuntos mucho más sensuales, ceñida a las tendencias de piezas cut-out y escotes pronunciados, que le dan ese aire de poder y un toque de antagonista de telenovelas. ¿Era este el anuncio de un nuevo amor?, mostrando una faceta sumamente sexy.

¿Cómo es el estilo de Carmen Villalobos?

Villalobos sabe como combinar un estilo sexy con ese toque sofisticado, caracterizada por el uso de mangas abullonadas, que son un gran aliado para lucir elegante y si tus brazos son muy delgados, puedes ayudar a crear una ilusión que añada el volumen necesario a tu look.

Recordemos que esta característica en las mangas ayuda también a estilizar la figura, dando ese efecto de altivez y poder. También es amante de los olanes, vestidos cortos y claro, los bikinis.

Los looks de dos piezas los complementa con estampados atrevidos y coloridos, como figuras abstractas, flores y animal print.