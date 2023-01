No solo en aceite: 4 remedios con coco en el pelo para una melena sana y brillante

El coco, sin duda, es uno de los ingredientes naturales más importantes para cuidar nuestra melena y que se puede utilizar en diversos remedios para absorber todos sus beneficios.

Los expertos y las celebridades los tienen dentro de sus favoritos por todos los beneficios, que van desde controlar el encrespamiento, mejorar las puntas abiertas, hidratar y reparar el pelo, proteger la fibra capilar , entre otros.

No obstante, ten en cuenta que no a todas nos genera la misma reacción, así que si tienes el cuero cabelludo sensible o eres propensa a alergias, es mejor que lo evites y siempre debemos consultar con nuestro dermatólogo antes.

Remedios de coco en el pelo: mascarillas, agua, leche, aceite y más

Aceite de coco

Al ser tan versátil, le podemos sacar provecho en todas sus versiones. En forma de aceite, combínalo con aguacate hasta crear la textura de una mascarilla y aplica en el cabello cubriendo después con un gorro de ducha por 10 minutos. Retira y lava el cabello como lo haces normalmente.

Leche de coco

Muchos expertos dicen que es absorbemos más sus nutrientes en forma de leche, que de aceite. Como sea, tritura la mitad de un aguacate e incorpora media taza de leche de coco y una cucharadita de aceite de oliva. Aplica a 5 cm de la raíz hasta las puntas, deja reposar durante 15 minutos y retira con abundante agua.

Coco rallado

Entre los remedios de coco en el pelo también destacan los que se hacen con la fruta rallada, pero de forma natural y orgánica. Vierte una taza de leche de agua, coco rallado y media taza de copos de avena al fuego. Mezcla y haz una pasta que utilizarás de medios a puntas por 25 minutos para que haga su efecto.

Agua de coco

Por último, aprovecha el agua de coco como enjuague después del champú para proporcionar una hidratación adicional. Es totalmente seguro hacerlo directamente en el cuero cabelludo, o bien, agregarlo al acondicionador.