5 ideas de maquillaje para deleitar con tu look esta Navidad 2022

Hay que ser sinceras al reconocer que un buen maquillaje marca totalmente la diferencia en tu look, por eso, te recomendamos seguir estas ideas en Navidad 2022.

De esta manera podrás potenciar esos atributos de tu rostro que tanto te gustan y corregir ciertas imperfecciones, elevando tu imagen a otro nivel.

Ideas de maquillaje para Navidad 2022

Ojos café

No hay nada más clásico y elegante que apostar por un maquillaje de ojos neutro en colores café, que le combinan a todo tipo de piel. Asimismo, es una manera más sutil de darle giro al ahumado negro, el cual a muchas le suma más edad, algo que no queremos.

Glowy

Entre las tendencias de maquillaje en 2022 fue muy evidente que el brillo fue protagonista, ya sea en sombras en crema, iluminadores potentes, lip gloss y bases luminosas. Por eso, rescata lo aprendido estos últimos 12 meses con un maquillaje fresco.

Labios oscuros

Si te sientes arriesgada, no dejes de probar con los labios en vinotinto, que resultan seductores y llamativos, como gran giro al rojo clásico. Lo ideal es que uses tonos claros en tus sombras y blush para que tu maquillaje no se cargue demasiado.

Con pop de color

Otro de los toques que estuvo muy de moda y que tenemos que aplicar en nuestras ideas de maquillaje para Navidad 2022 es agregarle un poco de un color completamente distinto a la sombra de ojos. Usualmente se hace hacia el lagrimal y da un aspecto juvenil.

Fantasía

Y por supuesto que para esta Navidad seguirán vigentes los maquillajes llenos de glitter brillante y llamativo sobre la zona de los párpados. Recuerda humedecer la brocha para mejores resultados, así como aplicar fijador o corrector antes en el ojo.