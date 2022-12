5 ideas de looks navideños para mujeres de 50 años con los que lucirás elegante y a la moda

Ideas looks navideños mujeres 50 años Pinterest Estilo propio by Sir

Ahora que las fechas festivas están a la vuelta de la esquina, lo ideal es repasar looks navideños para mujeres de 50 años con los que te verás elegante y moderna, sin renunciar a la comodidad.

Estas son las fiestas perfectas para atrevernos a salir de la zona de confort probando con texturas interesantes como el terciopelo, las lentejuelas y el brillo sin sobrecargar para mantenernos siempre dentro de la sofisticación.

Ideas de looks navideños para mujeres de 50 años

Monocromáticos

Pese a que queremos innovar, tampoco podemos olvidar por completo los básicos, como un conjunto o traje negro, que jamás nos dejará mal. En este caso, lo que debemos hacer es combinarlo con accesorios llamativos o incorporar a nuestro look un blazer diferente que sea el centro de las miradas.

Estampados

También puedes optar por combinar un pantalón o jean de bota ancha con una blusa de tejido estampado, cargado de motivos elegantes y sobrios que vayan acorde con tu personalidad. De esta manera, conseguirás un look de lo más sofisticado sin hacer demasiado esfuerzo.

Colores vibrantes

No obstante, ten en cuenta entre tus ideas de looks navideños para mujeres de 50 años que no hay nada más favorecedor en esta época de la vida que los colores vibrantes y llamativos, pues rejuvenecen mucho más que los clásicos neutros o lisos. Aprovecha que el rojo y el verde son furor por estos días para ponerte creativa.

Un traje sastre

Pero si quieres ahorrarte mucho tiempo y complicaciones pensando qué outfit armar y la mejor combinación posible, lo mejor es apostar por un traje sastre elegante que se entalle bien a tu figura, además de transmitir seriedad. Ya sea liso o estampado quedarán fenomenales.

Suéter

Por último, no podemos dejar de lado a una pieza protagonista en nuestro clóset, los suéteres coloridos y acogedores, los cuales combinan de gran manera con pantalones o tacones, generando un atuendo entre lo formal y casual muy destacado.