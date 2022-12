Elizabeth Gutiérrez tiene la fórmula perfecta para lucir sensual a través de looks ceñidos

Mucho se dice sobre una posible reconciliación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes dieron a conocer la noticia sobre su separación a principios de este año, algo que causó verdadera conmoción, pues, su relación llevaba en pie 19 años, con quien, además, concibió a dos hijos, su hijo mayor, Christopher y la pequeña Kailey.

A pesar de la ruptura, la pareja mantuvo una relación bastante cordial, no fue para nada mediática, al contrario de lo que ha sucedido con otros famosos, la verdad es que su separación logró ser de las pocas en las que la cordura se mantuvo.

Pero, al parecer, esta cordialidad hizo que la pareja volviera enamorarse, o bueno, esto aún se mantiene en especulaciones, pues, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido captados visitando diferentes ciudades de España como Madrid, Valladolid, Sevilla y Granada, mientras su relación se confirma o se desmiente, hicimos un recuento sobre los mejores looks de la ex pareja del protagonista de ‘Café con Aroma de Mujer’.

Elizabeth Gutiérrez, un estilo que se compone por tops, vestidos y transparencias

Una fanática de Dolce & Gabbana, es posible verle varias piezas de la firma italiana, entre cinturones vestidos, tops y playeras, la actriz nacida en Los Ángeles, California, demuestra que es una gran fanática de la moda.

Los vestidos como su must

Aunque no hay un estilo concreto, ya que Elizabeth Gutiérrez utiliza prendas que si bien son ceñidas al cuerpo y exaltan la belleza de su figura, su versatilidad la lleva a lucir prendas que incluyen una gran variedad de colores vibrantes, flecos, olanes, y frescos.

Fanática de las transparencias

Una famosa más que sucumbe ante los encantos de las transparencias, y sabe perfectamente lucir la cantidad adecuada de piel para verse sexy y elegante al mismo tiempo, en este caso es posible verla con una blusa de transparencias y bordados que puede replicarse hasta para un look más invernal.

Tops y crops

Compuestos por dos piezas, la actriz luce varios tops y crops que además le estilizan la figura y ayudan a que sobrelleve los climas cálidos, este tipo de piezas las combina tanto con jeans como con pantalones de corte cuadrado tipo palazzo y claro, algunos de ellos, Dolce & Gabbana.

Zero Makeup o maquillaje natural

Elizabeth Gutiérrez no teme mostrar su cara al natural, y es por ello que sus maquillajes siempre se manejan por tonos terracota, bastante naturales y que no son tan exagerados, buscando impactar a través de la ropa y no tanto por el rostro.

Prendas cut-out y brillantes

Si bien la empresaria sabe que la clave para lucir un atuendo increíble es dejando un poco a la imaginación, Gutiérrez no pierde la oportunidad para destacar su belleza con piezas cut-out que además son una tendencia muy fuerte de este año.

Con looks que desatan la sensualidad y hasta el lado más girly de la actriz, Elizabeth Gutiérrez posee un gusto que es muy fácil de replicar en casa, además cada pieza que utiliza es posible verla en las tendencias de la temporada.