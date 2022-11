¡Atrévete a usar tacones blancos! Yalitza Aparicio enseña la fórmula perfecta para combinarlos

Yalitza Aparicio lució un conjunto que invita a las mujeres a perderle el miedo a los tacones blancos, te aseguro que a más de una les encantará la forma en la que combinó estas piezas, tanto que querrás que formen parte de tus looks para fiesta y hasta casuales.

El color blanco en los zapatos puede causar terror, sobre todo en los tacones, pues, sabemos que aquí hay de dos, o es un éxito, o simplemente no funcionan. De hecho, si los looks se combinan con tenis de este color, añade ese estilo chic a los atuendos de quien lo utiliza.

Yalitza Aparicio sorprende con look de capa y zapatos blancos

La actriz de 28 años, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, se está convirtiendo en un referente de la moda, apostando por aquellas prendas que no muchos se atreverían a utilizar. Yalitza Aparicio, busca acabar con los prejuicios hacia las comunidades indígenas y abre las puertas a que todos, sin importar raza o color de piel, tengan la oportunidad de utilizar piezas de marca o ciertas prendas que muchos dirían ‘no son para ellos’.

Ha dado voz a sus raíces y ha alzado la voz por los derechos de las comunidades indígenas, también se ha defendido de aquellos que la critican por usar prendas de marca.

No es la primera vez que la actriz de ‘Roma’ apuesta por looks con zapatos blancos, como ejemplo más reciente tenemos el look brillante en color plata con efecto tornasol que utilizó para la gala de los Latin Grammy 2022, donde ocupó un look firmado por la diseñadora mexicana Lorena Saravia, quien de hecho también participó en el show de Netflix ‘Next in Fashion’ de 2020.

La abertura de su falda permitía ver un calzado blanco de tacón cuadrado con tiras cruzadas.

Por otro lado, Yalitza Aparicio, cautivó a todos con un look perfecto para un día casual. Fue durante su visita al Museo de Antropología, ubicado en la Ciudad de México, que la actriz destacó con una capa tipo jorongo, con bordados y motivos artesanales. A este atuendo añadió tacones destalonados con tiras muy parecidos a los anteriores.

¿Cómo combinar tacones blancos como Yalitza Aparicio?

La pregunta es ¿Por qué pocas mujeres apuestan por agregar tacones blancos a sus looks? El problema radica a la hora de combinarlos, pues, de hecho, la Princesa de Gales, Kate Middleton, es la mujer que más utiliza este tipo de calzado.

El secreto para conseguir una combinación ganadora radica en utilizar en ciertas cantidades el color blanco en alguna de las prendas, para que, pueda crear una conexión con el calzado de tal forma que se vea unificado y de alguna manera se vean hilados, podría decirse que sin uno, el otro no existe, van en pareja y ayudan a resaltar.

No olvidemos que los zapatos blancos, por si solos, son un distintivo que llama la atención de todos, así que hay que ser cuidadosos con los colores y estampados, con lo que se busca combinar este tipo de calzado.

Utilizarlos con looks compuestos por colores sólidos oscuros, añadirán protagonismo a tus pies y es una buena forma de resaltarlos, ahora si lo que buscas es crear una combinación mucho más alegre, lo mejor que puedes hacer es tratar de resaltar tus piernas, tal vez un pantalón podría resultar demasiado para este tipo de tacón, ocúpate como una forma de alargarlas y dar ese toque final que además da volumen a las piernas.