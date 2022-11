Scarlett Johansson, un símbolo de sensualidad que nos enseña a llevar escotes elegantes

El estilo de Scarlett Johansson se podría traducir en elegante, sofisticado y bastante sexy. Cada look que ella ofrece se compone por escotes, vestidos y looks casuales que además de ser fáciles de replicar, conservan su faceta sensual.

La mujer que ha formado parte de las producciones de Marvel, en cintas como ‘Avengers’ Black Widow’, ‘Capitán América’ e ‘Iron Man 2′, se convirtió en un sex symbol, y muchos hombres sucumbieron ante los encantos que la famosa actriz muestra a través de la pantalla.

Los atuendos entallados, su voz y su icónica cabellera rubia, le han valido de una gran cantidad de fans que aclaman por verla en pantalla, aunque ha estado ausente de las películas desde 2021.

Logra un look sensual y elegante de la mano de Scarlett Johansson

Vestidos cortos que revelan solo lo necesario

En innumerables veces, hemos visto a la actriz de 38 años, ha utilizado como un basic los vestidos cortos en diversas galas, que llegan a mostrar lo suficiente sin rozar límites que puedan poner en entredicho su elegancia.

La reina de los escotes

El escote como un ícono de su guardarropa, Scarlett Johansson, presume escotes pronunciados a través de corsés, vestidos y blusas cut-out que además ayudan a realzar su figura.

Algo comfy para llegar al set

La actriz se muestra sencilla si no está ante las cámaras o una gala, su premisa es un look natural que va desde cero o poco maquillaje, pelo sin tanta producción y en su mayoría es captada utilizando jeans y botas militares o tenis. ¿Fácil de replicar no crees? Además, demuestra que no por ser una famosa debes lucir todo el tiempo tacones o una producción elaborada.

Looks de dos piezas para presumir su tatuaje

Johansson, no pierde la oportunidad de usar looks compuestos de dos piezas que además le permitan mostrar su espalda y sobre todo, presumir su tatuaje que se compone de varias rosas entrelazadas.

El outfit ideal para ir a trabajar

Los blazers también son una prenda recurrente en el armario de Scarlett Johansson, aquí podemos verla utilizando uno de ellos con un look que podría ser ideal para una oficina, jeans oscuros, tacones de punta bajos y una blusa azul ligera.

Estampados florales que añaden un toque, un girly

Aquí podemos verla con una falda, pero Johansson suele utilizar este estampado en blusas y vestidos que añaden a sus outfits toques tiernos y primaverales, demostrando que es una fanática de las flores, tanto que las tiene hasta tatuadas.

Scarlett Johansson un símbolo de sensualidad, alegría y sencillez que demuestra que con poco se pueden lograr grandes atuendos, los escotes por mucho tiempo se volvieron su sello, pero también lo es esa naturalidad con la que se expone ante los medios, siendo una de las pocas que usa muy poco maquillaje.