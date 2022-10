El valioso consejo de Scarlett Johansson a Zendaya y Florence para triunfar en el cine como mujeres

Scarlett Johansson es una de las actrices más famosas y exitosas que con esfuerzo y disciplina ha logrado una exitosa carrera y se ha destacado en películas como Black Widow e Historia de un matrimonio.

Sin embargo, no le fue fácil llegar a donde está, y es que ha sido “hipersexualizada” y así lo reveló recientemente.

Y es que la famosa destacó que la encasillaron y no recibía los papeles que tanto deseaba y creía merecer.

“Me convertí en un objeto, me encasillaron, tanto que no veía que me llegaran ofertas para las cosas que quería hacer. Recuerdo que pensé para mis adentros: ‘Creo que la gente piensa que tengo 40 años’. Por culpa de que todos creían que era mayor, y de que había estado actuando durante mucho tiempo, me encasillaron en ese rol hipersexualizado”, dijo Scarlett Johansson en una entrevista para el podcast Amchair Expert.

Scarlett Johansson aconseja a Zendaya y Florence Pugh para triunfar en el cine como mujeres

Ante toda la dificultad que atravesó y los retos de triunfar en el cine, siendo una mujer, Scarlett Johansson envió un poderoso mensaje a las actrices Zendaya y Florence Pugh.

Y es que estas actrices van en ascenso, y también han participado en películas de Marvel, de hecho, Florence fue su hermana en Black Widow.

Scarlett envió un mensaje alentador a estas actrices, y les aconsejó ser “pacientes y aprender del pasado”, así como ella tuvo que hacer.

La famosa, quien tiene dos hijos Rose y Cosmo, siente que las cosas han “cambiado mucho”, sobre cómo tratan en Hollywood a las mujeres, aunque aún queda mucho por hacer.

Sin duda es un gran gesto de su parte, pues ella ya ha recorrido parte del camino, y quiere lo mejor para las actrices que vienen y quieren hacer historia en el cine como ella, demostrando su solidaridad, y el poder femenino.