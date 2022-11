Brillo, flores y transparencias, Thalía demostró su versatilidad con 8 vestidos diferentes

Thalía, se consolidó como una reina del estilo, con un total de ocho cambios de look durante la gala de los Latin Grammy 2022, celebrados el jueves 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena, ubicado en Las Vegas.

Entre los anfitriones de esta gala, que celebra a los mejores lanzamientos y artistas de la escena latina dentro de la música, se encontraron la originaria de Río de Janeiro, Brasil, Anitta, la italiana Laura Pausini, el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi y el ícono pop mexicano, Thalía.

Thalía deslumbró con 8 looks distintos durante los Latin Grammy 2022

Elegancia y sensualidad

La anfitriona de los Latin Grammy optó por un vestido en color vino con pedrería en el escote para dar inicio en su paso por la alfombra de la gala que celebra lo mejor de la música latina. Escote ultra y abertura al extremo inferior, Thalía deslumbró con un vestido de la firma Dolce & Gabbana.

Brillo al estilo Beyoncé

El primer vestido de Valdrin Sahiti, se trataba de un atuendo corto en color plata y tiras de pedrería que ocupó para deleitar a los asistentes con un pequeño show.

Thalía como la reina del Glam

Este atuendo es muy parecido al anterior, pero en realidad se trata de un look de pedrería también, pero esta vez el vestido incluía hombreras, una capa con un corte mucho más largo, agregó unos zapatos classy, guantes de ópera y cabello recogido en una coleta; todo firmado por Ziad Nakad.

Vestido ‘Barbiecore’

El ‘barbiecore’ continúa en tendencia, esta vez, la cantante utilizó un vestido corto lleno de rosas, hecho por la diseñadora española Isabel Sanchis.

Brillando como las estrellas

Thalía plasmó las constelaciones en su tercer look de la noche, compuesto por estrellas y transparencias como si de telarañas se tratara; todo firmado por Giannina Azar; a su vez, agregó una gargantilla gruesa en color plata.

Vestido tipo arnés cut-out

¿Quién se resistiría a un look total black? Thalía por supuesto que no, es por eso que usó un increíble vestido negro de tipo arnés que añadió un toque sensual y atrevido a la serie de atuendos que veíamos viendo de ella. La cantante presumió esta pieza hecha a la medida, creación de Michael Costello.

El vestido de Thalía es ¿Verde o amarillo?

Este vestido se convirtió en tendencia, pues, guardaba un efecto especial que hacían que el juego de luces del escenario hicieran que su look pareciera color verde cuando en realidad el tono era amarillo limón. Todo parecía estar hecho de lentejuela, y justo en la parte inferior se pudo ver el toque final hecho de flores. Una increíble creación de Valdrin Sahiti.

Look total blue

Después de dejarnos sin aliento con todos los looks que presentó durante toda la gala, Thalía deslumbró con un atuendo azul, que parece que es un como un previo a las tendencias que están por llegar durante las fiestas navideñas. Se trató de un vestido que off shoulder que complementó con un wet look, todo por Valdrin Sahiti.