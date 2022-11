Shakira y Thalía: sus mensajes de WhatsApp salen a la luz y revelan qué tan amigas son en realidad

Hace unos se corrió el rumor sobre que Thalía había hablado mal de Shakira y su nuevo tema Monotonía, sorprendiendo a todos, pues se sabía que eran amigas.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, fue lo que supuestamente dijo Thalía.

Sin embargo, días después emitió un comunicado en el que dejaba claro que jamás había dicho algo así sobre la colombiana.

“Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero del 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años”, dice en el comunicado.

La agencia de relaciones publicas de @Thalia emite un comunicado oficial para desmentir los chismes que circulan en las diferentes redes sociales con respecto hacia @Shakira

Pero, las cosas no quedaron así, pues Thalía se pronunció directamente y dejó claro que Shakira es una gran amiga y jamás diría algo así.

Los mensajes que Shakira y Thalía se enviaron por Whatsapp tras polémica

Durante la rueda de prensa de los Latin Grammy, donde Thalía será presentadora, la mexicana habló sobre el tema y hasta reveló los mensajes de Whatsapp que se envió con Shakira.

“Jamás usaré una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella. Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de nuestra familia”, dijo Thalía.

.@Thalia durante la conferencia de los #LatinGRAMMY aclaro que la polémica en la redes con respeto a unas supuestas declaraciones que dió ella de nuestra #Shakira, son falsas.

De esto si hay video 👇🏽pic.twitter.com/ajWrUWU9qO — Club Shakira B/quilla 🫀🗡️ (@ShakiQuilla) November 15, 2022

Y destacó que cuando comenzó a circular el rumor de lo que ella supuestamente había dicho, de inmediato le envió un mensaje a Shakira por WhatsApp.

“Shak, qué onda, están diciendo esto”, fue lo que la mexicana le envió, a lo que Shakira respondió “baby, yo sé quién eres, ni te preocupes, olvídate”.

Thalía desmiente que le haya dicho "Patética y dramática" a Shakira

Y Talía destacó “cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo ni te pertenece. Yo vivo y creo definitivamente en el poder de Dios”.