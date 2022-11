Emma Thompson y otras famosas que posan desnudas y celebran sus cuerpos sin importar la edad

Así como la muerte, lo más seguro que se tiene en la vida es el paso del tiempo y la mella que causa en el cuerpo. Las industrias de la moda, la televisión y el espectáculo ha alimentado la creencia de que vejez y la desnudez no deben ir de la mano. Pero han sido las mismas artistas las que han tratado de derrumbar esas barreras al mostrarse como Dios las trajo al mundo, para reafirmar que los temores solo están en la cabeza.

Jamie Lee Curtis, EmmaThomson y Maribel Guardia han sido algunas de las que han salido en cueros después de los 60 años en películas o redes sociales. Sin embargo, la modelo Carmen Dell’Orefice tomó la batuta, ya que a sus 91 años posó desnuda con todas sus arrugas e imperfecciones para llevar el mensaje claro que hay que amarse como se es.

Dell’Orefice, segura a los 91 años

Carmen Dell’Orefice es ejemplo de que se puede envejecer y seguir avanzando con paso firme en las pasarelas y la moda. A los 15 años se convirtió en una de las modelos más jóvenes de la revista Vogue. Ahora, es una de las longeva en este mundo, con 91 años.

La edad le ha dado la madurez y la sabiduría para posar desnuda para la revista New You, pero no lo hizo sola, pues contó con la compañía de su colega Beverly Johnson, de 70 años, quien fue la primera mujer de color que posó para Vogue. Ellas mostraron toda su naturalidad a inicios de noviembre.

“Hoy estoy en un mundo en el que los negocios consideran incomercial la edad y las canas. Sin embargo, poco a poco yo me adueñé de ese territorio porque defendía la edad”, manifestó en una oportunidad la consagrada modelo.

Emma Thompson se liberó a los 62 años

La actriz Emma Thompson revolucionó este año el cine al acceder mostrar su cuerpo sin filtros, sin retoques, simplemente con la naturalidad que deja el paso de 62 años. En su última película Buena suerte, Leo Grande quiso tumbar la estigmatización que hay en torno a la edad y la desnudez.

En la cinta interpreta a una maestra de religión jubilada que busca sentir un orgasmo y contrata a un gigoló.

“A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho (...) La edad que tengo lo convierte en un desafío porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos sin tratar en la pantalla. (...) Envejecer es algo natural, evitar que parezca que estás envejeciendo no es natural”, ha manifestado en diferentes abordaje que la ha hecho la prensa.

Maribel celebró sus 60 a lo grande

En el 2019, la costarricense dejó ver sus curvas, que la sensualidad no se acaba con la edad. Para celebrar sus 60 años, ella se mostró desnuda en su cuenta en Instagram, aunque ha confesado que le teme envejecer, pese ha sabido hacerlo. En un encuentro con medios de comunicación durante este 2022, afirmó: “Me deprimo si yo me veo una cana, ya de por sí que tengo. (...) Admiro a las compañeras que son así (que se dejan las canas) porque sé que logran despojarse de esa vanidad”.