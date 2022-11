“¿Cometieron un error?”: Ángela no se veía como modelo de lencería hasta que Rihanna la llamó

Después de generar una enorme expectativa, Ángela Aguilar por fin desfiló en el show de Savage X Fenty Vol. 4 de Rihanna y la cantante lo hizo de una forma memorable, poniendo en alto el nombre de México.

No podíamos esperar a que la chica perteneciente a la dinastía Aguilar brillara en los escenarios y vaya de qué manera lo hizo, pues su look, fue uno de los favoritos de los medios nacionales e internacionales.

La historia de Ángela Aguilar para llegar a Savage x Fenty

Ángela Aguilar, a sus 19 años, está gobernando la industria musical y ahora, probó suerte en la moda, donde fue verdaderamente acogida. La cantante que nos regaló una memorable interpretación de ‘La Llorona’ pasará a la historia como la primera mexicana que modeló en Savage X Fenty.

Fueron algunos teasers del show, los que sorprendieron a los fanáticos cuando vieron el nombre de la mexicana entre tanta estrella internacional y la emoción del público no se pudo ocultar.

La historia de su llegada al show de Rihanna, fue muy peculiar y sorpresiva para la cantante. Contó que se encontraba ofreciendo un show en el Crypto Arena con su padre Pepe Aguilar, donde hacen un espectáculo de caballos.

Dijo que unos días más tarde recibió una llamada de su agente donde le comentó que había sido invitada a modelar, cosa que no pudo creer, pues, es algo que no hace, igual aceptó el reto y participó, aunque les comentó que ella era una persona muy bajita a lo que dijeron “Sí no hay problema, perfecto”.

“La experiencia es increíble y la gente es hermosa” Ángela Aguilar, también comentó durante la entrevista en la premiere del show, que estaba fascinada con la premisa de Savage, que está especialmente enfocada en exaltar la belleza de todos los cuerpos.

El look de Ángela Aguilar en Savage x Fenty

El look estrella para la presentación oficial del show Savage X Fenty Vol. 4 fue un atuendo compuesto por un corsé color morado y negro, donde el encaje y los colores sombríos fueron los protagonistas en el cuerpo de Ángela Aguilar.

A este atuendo le añadieron unos guantes de ópera de transparencias y lunares. También se acompañó de un pants y un liguero que son parte del juego de lencería que le tocó modelar. La cereza del pastel fueron unos stilettos color rosa.

Las prendas que utilizó la mexicana ya están disponibles en la página oficial de Savage x Fenty, puedes encontrarlas bajo el nombre ‘Gilded Chains Embroidered Mesh Bustier’ a un costo de $74.95 dólares.

El segundo look era un top cut out en color morado con formas abstractas, este último atuendo lo usó durante la premiere de Savage X Fenty vol. 4, los colores le dieron un aire mucho más rebelde, lejos de los looks a los que estamos acostumbrados, como los vestidos y las flores.