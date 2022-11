Shakira, la reina latina que todos los diseñadores quieren vestir: sus marcas favoritas

Shakira, quizá una de las celebridades que adquirido todavía más popularidad el último año, su separación no ha hecho más que hacerla brillar y demostrar que es una de las artistas más queridas y apoyadas por sus fans y el público en general.

Todos los medios la enfocan y quieren saber sobre ella, no hay una persona de los medios de comunicación que no hable de ella, y es que su poder y su forma de actuar ante una situación como la supuesta infidelidad de Gerard Piqué, han demostrado su fortaleza e incluso la han posicionado como una mujer de gran fortaleza.

Hace poco que su video ‘Monotonía’ se estrenó, donde Shakira demostró que se puede vivir la ‘Tusa’ de una forma fashionista, utilizando marcas como Prada y Bottega Veneta, solo por mencionar algunas, pero ahí no queda la cosa, en otras ocasiones la colombiana ha utilizado piezas de prestigiosos diseñadores.

Marcas famosas que Shakira ha utilizado con mucho estilo

Versace

Shakira lució un increíble vestido azul firmado por Versace. La pieza le hacía lucir una figura impactante debido a su naturaleza ceñida, explorando su lado más sensual. A su look añadió unos zapatos cuadrados del mismo tono con cadenas doradas en la parte superior.

Iván Ávalos

La reina del pop latino, eligió a un diseñador mexicano, para presumir una de sus piezas en su video musical ‘Girl Like Me’ con los Black Eyed Peas. Se trató se una falda roja pomposa de tul.

Chopard

Una nueva versión del vestido de la venganza fue el que nos dio la colombiana, durante el Festival de Cannes, luciendo un increíble atuendo de color negro que no hizo más que exaltar su poder femenino y la figura que posee, añadiendo unos guantes de ópera de transparencias. Añadió joyas Chopard que no hicieron más que resaltar la belleza de su look.

Peter Dundas

Shakira nos dio uno de los shows más icónicos durante el medio tiempo del Super Bowl, utilizando una bomber jacket dorada hecha a la medida y un look rojo que representa al fuego firmado por Peter Dundas.

Thierry Mugler

La cantante asistió al show de Jimmy Fallon para promocionar su participación en el show Dancing With Myself donde aparece junto a Nick Jonas. Utilizó un vestido rojo de la marca de Thierry Mugler que remarcaba su figura con un corsé y las transparencias icónicas de la firma.